Roquetas inicia la VII Semana de la Posidonia con el taller 'Guardianes de la Posidonia' y con 'Cuentos del mar de Alborán'

Este primer fin de semana, Roquetas de Mar lo ha vivido a tope con actividades relativas a la VII Semana de la Posidonia, destacando el ... poder ver el mar de Alborán de cerca, a través del Laboratorio de la Posidonia, alucinando con los cráneos y conchas de la exposición, creando en el taller 'Guardianes de la Posidonia', además de estirar en el yoga del atardecer y soñando con el cuentacuentos 'Cuentos del mar de Alborán'.

A su vez, las redes sociales del Consistorio roquetero recordó el por qué se hacen estas actividades: «cada metro cuadrado de pradera suelta hasta 20 litros de oxígeno al día y captura CO₂ como 15 bosques tropicales juntos. Cuidar la posidonia es cuidar el mar». Además, según informó el Consistorio «las salidas en barco las tuvimos que aplazar por el estado de la mar; preferimos hacerlo con seguridad. Os avisamos enseguida de las nuevas fechas, ¡prometido!».

La Semana de la Posidonia constituye la gran cita anual de un proyecto que ambas entidades desarrollan durante todo el año y que combina investigación científica, educación ambiental y divulgación para poner en valor uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo.

Novedades

Entre las principales novedades de esta séptima edición destaca la incorporación del barco con fondo de cristal Costa Delfín, que permitirá observar las praderas marinas y la biodiversidad asociada sin necesidad de sumergirse.

Además, se estrena el Pasaporte Posidonia, una iniciativa que premiará la participación continuada de los asistentes en las distintas actividades, así como la exposición Guardianes de la Posidonia, que se irá construyendo en directo con las creaciones realizadas por los más pequeños durante los talleres y que culminará con una jornada final de reconocimientos.

La programación incluye salidas en barco, snorkel interpretativo, travesías en kayak y paddle surf, talleres científicos y creativos, yoga frente al mar, cuentacuentos y actividades divulgativas dirigidas a todas las edades.

Asimismo, el proyecto estrena una nueva página web, www.posidonia.info, que se convierte en la plataforma de referencia durante todo el año y desde la que podrán consultarse las actividades, realizar las reservas y acceder a los resultados de los estudios sobre la calidad de las aguas de baño.