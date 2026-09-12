Roquetas inicia los trabajos de reposición de arbolado en las cercanías de la Plaza de Toros

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los operarios municipales, inician los trabajos de sustitución de los árboles que necesitaban ser repuestos en ... distintos puntos de Roquetas de Mar, como en zonas próximas a la Plaza de Torso del municipio, dando paso a ejemplares nuevos y más adaptados a nuestro entorno.

Una actuación que va más allá de la reposición, ya que forma parte de un plan global para ampliar las zonas de sombra en calles, plazas y espacios públicos, mejorando el confort, la calidad del aire y la vida en las calles de la localidad.

Por otro lado, con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento de la red de saneamiento y pluviales durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento, a través de Hidralia, empresa concesionaria del servicio del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Roquetas reforzó sus acciones de mantenimiento y limpieza de imbornales. Este plan, que se lleva a cabo de manera continua, se centra especialmente en las zonas del municipio más afectadas por las precipitaciones, con el fin de prevenir problemas de desagüe y minimizar el impacto de las tormentas, cada vez más extremas debido al cambio climático.

La edil de Presidencia, Rocío Sánchez, explicó que la limpieza preventiva de la red de saneamiento y pluviales, junto con el mantenimiento constante de los imbornales, constituye una de las actuaciones más determinantes para mitigar el impacto de las precipitaciones torrenciales en el municipio.

Por este motivo, de cara a la temporada otoñal y ante la previsión de posibles episodios de DANA, «se ha articulado un plan especial de intensificación de limpieza enfocado de manera prioritaria en las zonas más vulnerables de Roquetas».

Roquetas cuenta con más de 8.000 imbornales inventariados y georreferenciados distribuidos a lo largo de todo el territorio, donde se desarrollan labores de mantenimiento rotativo y continuo durante todo el año organizadas en una treintena de zonas. Este programa ordinario se vio reforzado con una campaña específica de cara a los meses de mayor inestabilidad meteorológica.

En los sectores identificados como sensibles o problemáticos, las brigadas ejecutan de forma intensiva la retirada de rejillas, la desobturación manual de conductos y la aspiración mecánica de hojas y residuos sólidos, garantizando que las canalizaciones se encuentren al máximo de su capacidad operativa de evacuación.

Rocío Sánchez subrayó que las brigadas se están centrando estos días en las inmediaciones de los 5 Tanques de Tormentas de los que dispone el municipio, Paseo Los Baños y Avenida Rosita Ferrer. Además, durante los eventos de lluvias se atienden las incidencias que surgen, señalizando y procediendo a la limpieza de las zonas afectadas. Así, se realiza una revisión posterior de los puntos críticos donde pueden aparecer restos del efecto de la lluvia, dejando en correcto estado toda la infraestructura.