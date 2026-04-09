Roquetas inicia los trabajos de recuperación de La Bajadilla

Las obras de recuperación del dominio público y acondicionamiento del borde litoral de la playa de La Bajadilla ya se iniciaron. Se trata de una ... actuación que permitirá mejorar la seguridad, la estética y la integración paisajística de este espacio junto al Paseo Marítimo, actualmente en deficientes condiciones y alterado por intervenciones previas.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, explicó que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar financiado con fondos europeos Next Generation. El objetivo principal es mejorar la accesibilidad peatonal a esta playa, ya que en la actualidad solo pueden acceder los vehículos de limpieza por lo que está previsto la rehabilitación de este acceso.

Además, se contempla la demolición de uno de los accesos lo que permitirá ampliar esta playa para el disfrute de los usuarios junto con la creación de un espacio de esparcimiento y ocio que, sin duda, supondrá la transformación de este entorno en un espacio más respetuoso acorde con su ubicación y reforzando su valor ambiental y urbano.

«Se trata de un importante intervención, ya que la recuperación de La Bajadilla supone devolver a los roqueteros y visitantes una playa emblemática del municipio, mejorando su imagen, su accesibilidad y su integración en el entorno litoral», según indicó la concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos.

Asimismo, la obra cuenta con una inversión de unos 116.059,50 euros, IVA incluido y tendrá un plazo de ejecución de unos cuatro meses. Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar trata de mejorar su extenso litoral costero para facilitar a los habitantes y a turistas su uso en las mejores condiciones.