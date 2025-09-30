Roquetas inicia el proceso para la construcción de la nueva Casa Consistorial El proyecto contempla una inversión de más de 500.000 euros para la redacción del proyecto y dirección de obra

El objetivo de esta obra es modernizar la administración local y crear un espacio público más amplio y accesible.

J. Cortés Roquetas de Mar Martes, 30 de septiembre 2025, 19:30

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de los servicios profesionales para la redacción del proyecto, la dirección de obra y estudios técnicos vinculados a la futura Casa Consistorial, así como la ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes.

Esta actuación supone un paso decisivo para dotar al municipio de unas instalaciones administrativas modernas y de un espacio urbano más abierto y accesible.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó la trascendencia de esta iniciativa. «La nueva Casa Consistorial no será solo un edificio administrativo, sino un símbolo de modernidad, cercanía y servicio público. Queremos que los vecinos sientan que tienen una administración a su lado, ágil y eficiente, que responde a sus necesidades. Con esta actuación reorganizaremos los servicios municipales, facilitando los trámites y mejorando la atención a los ciudadanos».

Amat también incidió en el valor añadido que supondrá la intervención en la Plaza de la Constitución, «Este proyecto nos permitirá ampliar y revitalizar uno de los espacios más representativos de la ciudad, creando un lugar abierto, cómodo y accesible, donde las familias puedan pasear, los jóvenes puedan encontrarse y donde podamos seguir celebrando juntos nuestras tradiciones y actividades culturales. Queremos un centro urbano que sea el corazón de la vida social de Roquetas».

Inversión estratégica

El contrato aprobado contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el estudio geotécnico, el levantamiento topográfico, el proyecto de derribo de construcciones previas y la dirección de obra. El presupuesto de licitación asciende a 504.563,46 euros (IVA incluido), financiado íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El plazo máximo para la redacción del proyecto será de 9,5 meses, mientras que la dirección de obra se ajustará al calendario de ejecución, estimado en unos 20 meses. La previsión de gasto se reparte entre los ejercicios 2026 y 2030, garantizando una planificación económica sostenible y ajustada a la normativa vigente.

La construcción de la nueva Casa Consistorial y la ampliación de la Plaza de la Constitución no solo responden a la necesidad de modernizar la sede administrativa municipal, sino que también supondrán una mejora significativa para el entorno urbano. La actuación permitirá reorganizar los servicios municipales en un mismo espacio, optimizando la atención ciudadana, y al mismo tiempo dotar al corazón de Roquetas de Mar de un área pública más amplia, abierta a la convivencia, la cultura y el encuentro social.

Edificio

En concreto, esta previsto que el nuevo edificio libere un espacio público superior a 900 metros cuadrados y la futura Casa Consistorial, que ocupará una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, contará con sótano y cuatro plantas siendo la ultima una terraza cuyo uso será polivalente para eventos, actividades y disfrute de vecinos.

IDEAL informó el pasado 11 de julio que el Ayuntamiento de Roquetas planeaba hacer próximamente importantes cambios de cara a ganar espacio para la Casa Consistorial y también para las dependencias municipales.

El Consistorio tenía previsto hacer un nuevo salón de plenos, pero no en el edificio actual, sino en un edificio y una casa que hay próximos al actual Ayuntamiento. El Pleno se celebraría en un salón con una mayor altura a la actual (en la actualidad se realiza en el salón de plenos). Mientras comenzasen las obras en los dos nuevos inmuebles adquiridos por el Consistorio (un edificio y una casa), el Pleno se trasladaría a otro lugar y hay dos escenarios posibles: el Castillo de Santa Ana y el edificio del Puerto.