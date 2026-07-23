Roquetas inicia las Fiestas del Puerto con Maratón de Caminar y degustación de platos típicos

El Puerto de Roquetas de Mar volverá a convertirse, del 23 al 26 de julio, en el epicentro de la tradición, la cultura y la ... convivencia con la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen y Santa Ana, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio y declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Durante cuatro intensas jornadas, vecinos, visitantes y turistas podrán disfrutar de una programación diseñada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que combina las tradiciones más arraigadas con una amplia oferta de actividades para todos los públicos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, invita a todos los vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que constituyen una de las principales señas de identidad del municipio y que cada verano convierten al Puerto en un punto de encuentro para miles de personas. «Estas fiestas representan nuestras raíces marineras y son una magnífica oportunidad para mostrar la hospitalidad de Roquetas de Mar y disfrutar de unas tradiciones que han pasado de generación en generación», destacó.

Arranque de las Fiestas

Por su parte, el concejal de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, José Juan Rubí, subrayó el esfuerzo realizado para ofrecer una programación variada, participativa y pensada para todas las edades. Las fiestas arrancarán el jueves 23 de julio con el tradicional chupinazo anunciador, que volverá a marcar el inicio oficial de la celebración.

La jornada incluirá el Maratón de Caminar organizado por la Asociación Tercera Edad Santa Ana El Puerto, exposiciones de fotografía, cerámica y pintura, torneo de ajedrez, la Fiesta del Agua con hinchables acuáticos, actividades deportivas en la playa, talleres infantiles, la apertura de la Feria del Mediodía, el inicio del XIII Memorial 'Ángel Rasera' de dominó, el encendido oficial del alumbrado y una gran verbena popular.

El viernes 24 de julio continuará con una intensa agenda de actividades deportivas, culturales e infantiles, entre las que destacan el tradicional partido de fútbol entre policías y pescadores, exhibiciones, juegos acuáticos, conciertos, actuaciones musicales y nuevas propuestas para el público familiar, además de los actos religiosos correspondientes al Triduo en honor a Santa Ana.

Programación

La programación del sábado 25 de julio combinará la celebración religiosa con algunos de los actos más esperados por los vecinos, como la ofrenda floral, el besamanos a Santa Ana, el tradicional sorteo del lavado de cara de la imagen y el Certamen Internacional de Animación de Calle, que volverá a llenar las calles del Puerto de música, color y espectáculos itinerantes. La jornada finalizará con actuaciones musicales y verbena popular.

El domingo 26 de julio, festividad de Santa Ana, concentrará los actos más representativos. La jornada comenzará con la solemne misa en la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín, el tradicional homenaje al pescador de mayor edad y el reconocimiento a los propietarios de las embarcaciones que participan en la procesión.

Por la tarde volverán dos de las imágenes más esperadas de estas fiestas: la tradicional cucaña, que reúne cada año a cientos de personas en el muelle pesquero, y la procesión terrestre-marítima de la Virgen del Carmen y Santa Ana, precedida por el tradicional lavado de cara de Santa Ana, una ceremonia única que constituye uno de los momentos más emotivos y singulares de las fiestas del Puerto y uno de los principales atractivos de esta celebración declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.