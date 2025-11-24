Roquetas inicia CienciaPark con charlas educativas

Este sábado, el municipio de Roquetas de Mar daba comienzo con una de las actividades de la iniciativa CienciaPark para llevar la 'magia de la ... ciencia en familia'.

La actividad principal fue la charla con reconocidos youtubers especializados en divulgación educativa, que tuvo lugar este sábado 22 de noviembre, de 19.00 horas a 20.30 horas, en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar. En este acto participaron elprofeconclase, con 'Cada nota cuenta'. Laurimathteacher, con 'De la clase al algoritmo: comunicar ciencia en tiempos de TikTok' y vivimathteacher, con 'Demasiado joven para ser tutor… o no'.

Se trata de una actividad especialmente orientada al público juvenil y a las familias, donde se abordaron las nuevas formas de comunicar ciencia y educación a través de plataformas digitales, el impacto de estos contenidos en los más jóvenes y el papel de los divulgadores en el entorno educativo actual.

CienciaPark continuará el próximo viernes 28 por la tarde con los primeros talleres de ciencia, que incluyen actividades como un minilaboratorio, un escape room científico y diferentes demostraciones en el nuevo espacio del Parque Andrés Segovia, donde las familias podrán iniciarse en experimentos y dinámicas participativas. De forma paralela, el planetario se instalará en la Plaza de Toros, que se mantendrá en funcionamiento durante todo el fin de semana.

Durante la jornada del sábado, Ciencia Park continuará ofreciendo propuestas destinadas al descubrimiento y la curiosidad. Los asistentes participarán en un talleres de ciencia física recreativa, nutrición, vida sana y ciencia en la cocina o representaciones teatrales bajo el título 'Coeducaciencia: Mujeres en la Ciencia'.

El domingo la programación contempla nuevas sesiones de talleres de escape room, actividades de ciencia y teatro en el Parque de Los Bajos y en la Plaza de Toros, consolidando un fin de semana repleto de propuestas que combinan ocio y aprendizaje, pensadas para familias.