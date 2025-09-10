Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, visita una obra. IDEAL

Roquetas informa de las 5 vías existentes para comunicar incidencias

El guasap, el registro municipal y la Oficina Virtual son algunas de las formas que tienen los vecinos para informar de estas situaciones

J. Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:12

El Ayuntamiento de Roquetas informó a finales de agosto en sus de varias vías existentes para comunicar incidencias por parte de los vecinos.

El Consistorio, con el objetivo de registrar y solucionar, de forma eficaz, cualquier incidencia en el municipio propone al menos cinco formas de hacerlo. Una de ellas es a través del Guasap con el número: 644632551. Escribiendo un simple 'hola' o visitando la página web ayto.online/roquetas.

Otra de las vías es en el registro municipal, presentando una incidencia presencialmente en el registro. Asimismo, la Oficina Virtual es otra de las vías para comunicar incidencias y para la que es necesario el certificado digital https://sedeaytoroquetas.org/.

Otras de las formas de comunicar incidencias son a través de un número de teléfono que es el 950 33 8585 y pulsando la opción número 1. Y por último, se encuentra el gestor de incidencias, para la que es necesario entrar en https://incidencias.aytoroquetas.org/ y para la que es necesario registrarse con usuario y contraseña.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4 Fecha confirmada: el día que entra el horario de invierno en España
  5. 5

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  6. 6 Llega el cambio del tiempo a Andalucía: tormentas y bajada de las temperaturas
  7. 7

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  8. 8

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  9. 9 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  10. 10 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas informa de las 5 vías existentes para comunicar incidencias

Roquetas informa de las 5 vías existentes para comunicar incidencias