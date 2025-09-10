Roquetas informa de las 5 vías existentes para comunicar incidencias El guasap, el registro municipal y la Oficina Virtual son algunas de las formas que tienen los vecinos para informar de estas situaciones

J. Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:12

El Ayuntamiento de Roquetas informó a finales de agosto en sus de varias vías existentes para comunicar incidencias por parte de los vecinos.

El Consistorio, con el objetivo de registrar y solucionar, de forma eficaz, cualquier incidencia en el municipio propone al menos cinco formas de hacerlo. Una de ellas es a través del Guasap con el número: 644632551. Escribiendo un simple 'hola' o visitando la página web ayto.online/roquetas.

Otra de las vías es en el registro municipal, presentando una incidencia presencialmente en el registro. Asimismo, la Oficina Virtual es otra de las vías para comunicar incidencias y para la que es necesario el certificado digital https://sedeaytoroquetas.org/.

Otras de las formas de comunicar incidencias son a través de un número de teléfono que es el 950 33 8585 y pulsando la opción número 1. Y por último, se encuentra el gestor de incidencias, para la que es necesario entrar en https://incidencias.aytoroquetas.org/ y para la que es necesario registrarse con usuario y contraseña.