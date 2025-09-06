Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto limpio móvil. IDEAL

Roquetas informa a los vecinos de los horarios y lugares del Punto Limpio

Se pueden depositar residuos como pilas, baterías, bombillas, aparatos electrónicos, y material informático, entre otros

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:09

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó en sus redes sociales de que los vecinos tienen a su disposición el servicio de Punto Limpio Móvil, una forma cómoda y accesible de reciclar correctamente residuos domésticos especiales. Este servicio funciona de lunes a sábado, de 09.00 horas a 15.50 horas, y recorre diferentes zonas del municipio a lo largo de la semana.

El Punto Limpio 1 se encuentran en el Pabellón Deportivo Máximo Cuervo (lunes), Mercado de Abastos de Aguadulce (martes), Calle Rocío Jurado, Campillo del Moro (miércoles), Plaza de la Asunción, El Parador (jueves), Calle La Coruña, junto al Teatro Auditorio (viernes) y Plaza Francisco Rivera, Cortijos de Marín (sábado).

En el Punto Limpio 2 se encuentran en la Calle Fuentebravía, Roquetas (lunes), Plaza Motrico, Paseo de los Baños (martes), Calle Núlez de Balboa, Las Marinas (miércoles), Aparcamiento Avenida Mariano Hernández y Avenida Sudamérica (jueves), Calle Alcalá La Real, El Solanillo (viernes) y Aparcamientos Avenida Entremares y Avenida Playa Serena (sábado).

Se pueden depositar residuos como pilas, baterías, bombillas, aparatos electrónicos, envases contaminantes, pequeños electrodomésticos y material informático, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncian lluvias y tormentas en Andalucía este fin de semana: estas son las zonas afectadas
  2. 2 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  3. 3 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  4. 4 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  5. 5 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  6. 6

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  7. 7

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G
  10. 10

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas informa a los vecinos de los horarios y lugares del Punto Limpio

Roquetas informa a los vecinos de los horarios y lugares del Punto Limpio