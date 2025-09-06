Roquetas informa a los vecinos de los horarios y lugares del Punto Limpio Se pueden depositar residuos como pilas, baterías, bombillas, aparatos electrónicos, y material informático, entre otros

J. Cortés Roquetas de Mar Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:09

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó en sus redes sociales de que los vecinos tienen a su disposición el servicio de Punto Limpio Móvil, una forma cómoda y accesible de reciclar correctamente residuos domésticos especiales. Este servicio funciona de lunes a sábado, de 09.00 horas a 15.50 horas, y recorre diferentes zonas del municipio a lo largo de la semana.

El Punto Limpio 1 se encuentran en el Pabellón Deportivo Máximo Cuervo (lunes), Mercado de Abastos de Aguadulce (martes), Calle Rocío Jurado, Campillo del Moro (miércoles), Plaza de la Asunción, El Parador (jueves), Calle La Coruña, junto al Teatro Auditorio (viernes) y Plaza Francisco Rivera, Cortijos de Marín (sábado).

En el Punto Limpio 2 se encuentran en la Calle Fuentebravía, Roquetas (lunes), Plaza Motrico, Paseo de los Baños (martes), Calle Núlez de Balboa, Las Marinas (miércoles), Aparcamiento Avenida Mariano Hernández y Avenida Sudamérica (jueves), Calle Alcalá La Real, El Solanillo (viernes) y Aparcamientos Avenida Entremares y Avenida Playa Serena (sábado).

Se pueden depositar residuos como pilas, baterías, bombillas, aparatos electrónicos, envases contaminantes, pequeños electrodomésticos y material informático, entre otros.