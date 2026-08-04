Roquetas informa de la ubicación de contenedores de Poda

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó a través de sus redes sociales de las ubicaciones de los contenedores de poda existentes en la ciudad. ... En la Urbanización - Las Marinas se encuentran dos. Uno está en la Avenida Cerrillos, otro en la calle Andarax y dos más en la Avenida Ciudad de Cádiz. En Aguadulce hay contenedores de poda en la calle Cerezo, Villa África, en la calle EE.UU., junto con la calle Galán y en la calle Ciprés.

Además, hay otros tres contenedores de poda en el municipio, situándose en Torrequebrada. Uno se encuentra junto ala Playa de Las Palmerillas y dos en Camino Viejo. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar añaden que también se puede solicitar información y un nuevo punto del contenedor llamando al número de teléfono 950323242. Todo ello, con el objetivo de depositar los restos de poda y contribuir la ciudad más limpia.

A su vez, desde el Consistorio roquetero indicaron que «ser es responsable. No te la juegues y colabora para que entre todos tengamos un municipio más limpio». Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas, a través de los operarios municipales, está llevando a cabo trabajos de poda en altura en palmeras. Unas labores de mantenimiento de arbolado con trabajos de poda en altura en distintas zonas del municipio como en las inmediaciones del Pabellón Infanta Cristina.