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Aves en Punta Entinas - Sabinar. Javier Cortés

Roquetas informa sobre la importancia de respetar los nidos de aves

Las golondrinas, vencejos y aviones contribuyen al control natural de insectos voladores, como moscas y mosquitos

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 26 de abril 2026, 10:45

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de su perfil de redes sociales, informó el pasado jueves sobre los nidos de golondrinas, vencejos y ... aviones. En la publicación señalaba que «se recuerda la importancia de respetar los nidos de estas aves, habituales en edificios y entornos urbanos».

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