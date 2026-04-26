Roquetas informa sobre la importancia de respetar los nidos de aves
Las golondrinas, vencejos y aviones contribuyen al control natural de insectos voladores, como moscas y mosquitos
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Domingo, 26 de abril 2026, 10:45
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de su perfil de redes sociales, informó el pasado jueves sobre los nidos de golondrinas, vencejos y ... aviones. En la publicación señalaba que «se recuerda la importancia de respetar los nidos de estas aves, habituales en edificios y entornos urbanos».
Las golondrinas, vencejos y aviones contribuyen al control natural de insectos voladores, como moscas y mosquitos, al formar parte del equilibrio del ecosistema urbano.
A su vez, el Consistorio informó que estas aves hacen más de 1.000 viajes para construir sus nidos, cerca de 5.000 kilómetros para anidar en el municipio, y que pueden cazar 2.000 moscas y mosquitos en un día.
La retirada, destrucción o alteración de nidos, huevos o crías puede estar sujeta a la normativa de protección de fauna silvestre y dar lugar a responsabilidades administrativas. En caso de incidencias o posibles actuaciones irregulares, puede contactarse con los servicios competentes como es el 112 y a la Guardia Civil (062) - Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
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