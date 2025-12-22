Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel anunciador del curso de carretillero en Roquetas. IDEAL

Roquetas informa sobre empleo: un curso de carretillero para el 7 de enero

Este curso está destinado a menores de 30 años

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 22 de diciembre 2025, 02:19

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó sobre un curso de carretillero/a para menores de 30 años que cuenta con 50 horas de formación ... y con buenas condiciones: puesto de trabajo asegurado al finalizar la formación, una beca de 528 euros para los participantes y un horario flexible, ya sea de turno de mañana o de tarde.

