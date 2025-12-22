Roquetas informa sobre empleo: un curso de carretillero para el 7 de enero

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó sobre un curso de carretillero/a para menores de 30 años que cuenta con 50 horas de formación ... y con buenas condiciones: puesto de trabajo asegurado al finalizar la formación, una beca de 528 euros para los participantes y un horario flexible, ya sea de turno de mañana o de tarde.

El inicio de este curso en la localidad será el próximo miércoles 7 de enero y preparará a las personas que participen en la formación en el dominio del manejo de carretillas y la gestión de almacén. Para más información, el Consistorio facilita el número de teléfono 664649749.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Recursos Humanos, puso en marca en marcha a mediados de octubre el programa «Proyectos Integrales para la Inserción Laboral». Se trataba de una iniciativa que cuenta con una subvención de 270.000 euros destinada a mejorar la empleabilidad de 60 jóvenes desempleados del municipio roquetero.

El concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, explicó la importancia de este programa que «pretende dar una respuesta inmediata a la situación de desempleo entre los menores de 30 años».