Roquetas informa del horario invernal del centro 'Casa Anita'

El Museo Histórico de Roquetas de Mar, ubicado en la Plaza de la Constitución, abrió a principio de diciembre de 2025 sus puertas al público ... una vez finalizado el proceso para dotar de contenido este centro expositivo cultural de la ciudad, cuyo fin no es otro que poner en valor la historia, el origen, la cultura, el patrimonio y los recursos turísticos del municipio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por los concejales del equipo de Gobierno descubrió la placa inaugural de este centro de interpretación patrimonial conocido como «Casa Anita».

Horario

Este espacio expositivo se divide en áreas temáticas en las que se refleja el origen y pasado del municipio, la situación actual y el futuro de la ciudad: Ayer, Hoy y Mañana.

Para poder visitar este centro de interpretación durante este invierno, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa de su horario para estas fechas, que son las siguientes: los sábado, domingos y festivos abre de 11.00 horas a 13.00 horas; de martes a viernes la apertura es de 10.00 horas a 13.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas, y los lunes se encontrará cerrado de cara al público.