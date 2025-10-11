Roquetas informa de los días de recogida de enseres

J. C. Roquetas de Mar Sábado, 11 de octubre 2025, 23:22 Comenta Compartir

Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa a través de sus redes sociales de los horarios de depósito y recogida de los enseres domésticos y trastos viejos, como sillas rotas, microondas antiguos, televisores que no encienden. En concreto, estos elementos se recogerán los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 21.00 horas de la noche.

Para ello, es necesario dejarlos junto al contenedor. Por su parte, los restos de poda deben depositarse únicamente en los contenedores habilitados para ello. Para atención al usuario e incidencias, el Consistorio roquetero informa que el número al que se puede llamar es el 900 105 511. Y en cuanto a las infracciones que se pueden poner por no seguir las normas pueden oscilar entre 60 euros hasta llegar a los 300 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, está llevando a cabo labores de mejora, mantenimiento y conservación de los espacios públicos de Roquetas de Mar. En concreto, el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, visitó el 25 de septiembre el Parque Andrés Segovia de Aguadulce en el que se están acometiendo trabajos de reposición del pavimento de hormigón.