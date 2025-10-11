Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel informativo. R. I.

Roquetas informa de los días de recogida de enseres

Los enseres pueden ser ssillas rotas, microondas antiguos, televisores que no encienden, entre otros objetos

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:22

Comenta

Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa a través de sus redes sociales de los horarios de depósito y recogida de los enseres domésticos y trastos viejos, como sillas rotas, microondas antiguos, televisores que no encienden. En concreto, estos elementos se recogerán los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 21.00 horas de la noche.

Para ello, es necesario dejarlos junto al contenedor. Por su parte, los restos de poda deben depositarse únicamente en los contenedores habilitados para ello. Para atención al usuario e incidencias, el Consistorio roquetero informa que el número al que se puede llamar es el 900 105 511. Y en cuanto a las infracciones que se pueden poner por no seguir las normas pueden oscilar entre 60 euros hasta llegar a los 300 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, está llevando a cabo labores de mejora, mantenimiento y conservación de los espacios públicos de Roquetas de Mar. En concreto, el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, visitó el 25 de septiembre el Parque Andrés Segovia de Aguadulce en el que se están acometiendo trabajos de reposición del pavimento de hormigón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  4. 4

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  5. 5

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  6. 6

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  7. 7 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  8. 8 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  9. 9

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  10. 10 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas informa de los días de recogida de enseres

Roquetas informa de los días de recogida de enseres