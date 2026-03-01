Roquetas incorpora drones para luchar contra los mosquitos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunciaba en sus redes sociales el despliegue de medios técnicos y humanos para el control de mosquitos en el ... municipio. Cabe destacar la incorporación de tecnología dron al Plan de Choque contra Mosquitos.

Esta herramienta permite sobrevolar y aplicar larvicida de forma muy precisa en áreas de difícil acceso donde los operarios y vehículos no pueden llegar. Esta labor se suma a un plan de choque integral que ya está en marcha, combinando: el uso de drones para zonas inaccesibles, la aplicación de larvicidas terrestres y las labores de fumigación tradicionales con vehículos.

Todas estas acciones se están llevando a cabo de manera rigurosa y controlada, en colaboración directa con los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Asimismo, desde el Consistorio roquetero explican que «entendemos perfectamente las molestias que está generando la actual presencia de mosquitos. Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar compartimos vuestra preocupación y queremos transmitiros que estamos volcando absolutamente todos nuestros esfuerzos y recursos para solucionar esta situación cuanto antes. Agradecemos mucho vuestra paciencia y comprensión».