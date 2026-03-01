Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Todas estas acciones se están llevando a cabo de manera rigurosa. IDEAL

Roquetas incorpora drones para luchar contra los mosquitos

Esta herramienta permite sobrevolar y aplicar larvicida de forma muy precisa en áreas de difícil acceso

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 1 de marzo 2026, 04:32

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunciaba en sus redes sociales el despliegue de medios técnicos y humanos para el control de mosquitos en el ... municipio. Cabe destacar la incorporación de tecnología dron al Plan de Choque contra Mosquitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

