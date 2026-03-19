Roquetas incorpora más de 100 papeleras y 1.000 metros de pasarelas para reforzar playas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de papeleras, puntos de reciclaje y pasarelas destinadas a las playas ... y paseos marítimos del municipio, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Este contrato contempla la adquisición e instalación de 103 nuevas papeleras y 1.050 metros de pasarelas, que permitirán reforzar la gestión de residuos y mejorar la accesibilidad en el litoral roquetero.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, ha destacado que esta actuación supone un nuevo paso en la estrategia municipal para consolidar a Roquetas de Mar como destino turístico sostenible.

«Con esta actuación seguimos trabajando en la apuesta de en un modelo turístico más sostenible y respetuoso con nuestro entorno. Queremos que nuestras playas no solo sean atractivas y accesibles, sino también un ejemplo de gestión responsable de los residuos».

Además, ha subrayado que el litoral de Roquetas de Mar es uno de los principales atractivos turísticos del municipio y que su cuidado es una prioridad para el Ayuntamiento.

«La instalación de nuevos puntos de reciclaje y pasarelas fabricadas con materiales reciclados refuerza nuestro compromiso con la economía circular y con la protección de nuestro entorno natural. Es una inversión que mejora la experiencia de quienes nos visitan y también la calidad de vida de nuestros vecinos».

En concreto, la actuación se enmarca dentro del eje de transición verde y sostenible, con el objetivo de implantar un sistema de economía circular en las playas que fomente la separación de residuos y refuerce la concienciación ambiental entre residentes y visitantes.

Además, las nuevas pasarelas sustituirán a las actuales de madera por pasarelas fabricadas con plástico reciclado, una solución más duradera, sostenible y respetuosa con el entorno litoral.

La adjudicación del contrato se ha realizado a la empresa Resilogis Comercio de Residuos Metálicos, S.L La actuación permitirá completar la renovación del parque de papeleras de las playas del municipio, garantizando una mayor uniformidad estética, mejorando la eficacia en la recogida selectiva y reforzando el mensaje ambiental dirigido a los usuarios de las playas.

El suministro e instalación del equipamiento se realizará en los próximos meses con el objetivo de que las playas de Roquetas de Mar cuenten con estas mejoras antes de la temporada turística.