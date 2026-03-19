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Papelera en una playa de Roquetas IDEAL

Roquetas incorpora más de 100 papeleras y 1.000 metros de pasarelas para reforzar playas

El municipio apuesta por la sostenibilidad de sus playas con esta clase de medidas que refuerzan la gestión

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de marzo 2026, 02:07

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La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de papeleras, puntos de reciclaje y pasarelas destinadas a las playas ... y paseos marítimos del municipio, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation EU.

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