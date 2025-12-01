Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio

El Museo Histórico de Roquetas de Mar, ubicado en la Plaza de la Constitución, ha abierto hoy sus puertas al público una vez finalizado el ... proceso para dotar de contenido este centro expositivo cultural de la ciudad cuyo fin no es otro que poner en valor la historia, el origen, la cultura, el patrimonio y los recursos turísticos del municipio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por los concejales del equipo de Gobierno ha descubierto la placa inaugural de este centro de interpretación patrimonial conocido como «Casa Anita».

Amat ha querido invitar a visitantes y vecinos a que visiten este espacio en el que van a tener la oportunidad de conocer «el pasado de este municipio, el desarrollo de sus principales sectores como el turismo y la agricultura, así como, la transformación que ha experimentado Roquetas de Mar y, por supuesto, los retos de futuro que afronta al ciudad».

«Queremos compartir nuestra historia con todos nuestros vecinos y también con el resto de almerienses y visitantes, este espacio es un fiel reflejo de nuestra historia y nuestro deseo es que las nuevas generaciones conozcan la historia de Roquetas de Mar, un pueblo que en 1940 apenas superaba los 4.000 habitantes y que a día de hoy supera los 113.000 ya que esta importante transformación es fruto del esfuerzo y trabajo de todos los roqueteros».

«El objetivo es poner en valor la historia del municipio a través de tres procesos territoriales: las transformaciones agrarias, los turísticos vacacionales, su desarrollo urbano y el crecimiento exponencial de la población en este municipio.

Áreas temáticas

Este espacio expositivo se divide en áreas temáticas en las que se refleja el origen y pasado del municipio, la situación actual y el futuro de la ciudad: Ayer, Hoy y Mañana.

Área temática «AYER»

Esta área temática pone énfasis a los aspectos relativos al agua (acuíferos del Campo de Dalías) y la energía (Sociedad Eléctrica Fuerzas Motrices del Valle del Lecrín) como fuentes que posibilitaron el desarrollo del sector agrícola en el municipio. En concreto, se aborda el desarrollo de la pesca como primer recurso económico (pesca tradicional), las explotaciones salineras en el municipio, la colonización agraria del Campo de Dalías y la evolución de los cultivos bajo abrigo. Por último, en el apartado del sector turístico se reflejan los dos centros de interés turístico nacional.

Área temática «HOY»

Esta área temática pone de relieve los avances tecnológicos, ahorro energético, aspectos medioambientales, sociales e interculturales del municipio. En concreto, se desta-ca la evolución territorial y paisajística y los usos que se están dando a la actividad pesquera, agrícola y turística en la actualidad.

Área temática «MAÑANA»

En esta área del espacio expositivo se abordan las políticas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible con especial incidencia en ordenación territorial, medio ambiente, movilidad y seguridad. Este espacio está destinado a la realización de presentaciones y exposiciones temporales, paneles, jornadas y sesiones participativas.

De esta forma, se un museo de la historia local, en especial, de los últimos 50 años, que además sirve como punto de información turística. En definitiva, tiene como fin la promoción, la puesta en valor y la difusión de la historia y la cultura de Roquetas de Mar.

Casa Anita

El nuevo edificio, que conserva su fachada que data del año 1940, está compuesto por sótano y planta baja más dos, sobre rasante. En la planta baja se ha ubicado el hall junto a dos salas de exposiciones temporales que conecta con un patio y una sala de proyección.

La segunda planta cuenta con otra gran sala de exposiciones y, en la última, se ubica una terraza transitable que tendrá un uso polivalente. Por último, en la última planta sótano se ubican los aseos, cuartos de instalaciones, almacenamiento y otros usos necesarios para el funcionamiento del edificio como espacio expositivo.

El proyecto de musealización es creativo e innovador apoyado tanto en sistemas mul-timedia (gráficos, sonidos o videos) como en sistemas más convencionales (maquetas, láminas, objetos, expositores con el objetivo de que el contenido sea variado para cualquier perfil de visitante tanto de forma individual como en grupo. Además, contempla la traducción de contenidos en castellano, inglés, francés y alemán, folletos promocionales trípticos, guías de visitas y la creación de una página web del propio museo.

El nuevo Museo contribuye a ampliar la oferta cultural y turística, así como la dinami-zación del centro de la ciudad por su ubicación junto al Ayuntamiento, la iglesia, la biblioteca y la Casa de la Cultura.

La construcción de este edificio ha supuesto una inversión de 1.268.459,38 euros, cofinanciada en un 60,65% por ciento por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en un 39,35% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia DU-SI de Roquetas de Mar, RM2020.