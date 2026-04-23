Roquetas inaugura la muestra 'España Olímpica. Arte, Deporte, Valores'

Antonio Menchón es un murciano que lleva viviendo 12 años en Roquetas de Mar. Con una larga trayectoria como militar, Antonio es un pintor excepcional ... que trabaja grandes formatos y que en su bagaje profesional ha expuesto en México, Estados Unidos y ha entregado ya varias obras al Rey de España, Felipe VI.

Siete grandes obras de Menchón se muestran desde este jueves en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. A las 20 horas está previsto que se inaugure esta especial exposición de pintura denominada 'España Olímpica, Arte, Deporte, Valores'.

«Se trata de deportistas, grandes referentes de la sociedad española, pero están ahí no por el éxito deportivo, sino por la manera en que consiguen ese éxito deportivo, en los valores que hay detrás y que sostienen esos triunfos. En la exposición no puede faltar Rafa Nadal cuando hablamos de valores, tanto en el deporte como personalmente», explica el artista.

En esta exposición se podrá ver a Pau Gasol, Teresa Perales, Carolina Marín, Carlitos Alcaraz, que es más joven, murciano, y tiene esa frescura y esos valores que conectan con la juventud. También está Almudena Cid y la última incorporación, cuadro inédito para la exposición, el roquetero Álex Baena.

Antonio Menchón cuando habla de su estilo a la hora de pintar apunta que «a mí siempre me dicen que es hiperrealismo. A mí no me gusta llamarlo así, porque yo no busco que sea hiperrealista, busco crear la presencia de la persona. Poco a poco me he ido especializando en retratos y en retratos institucionales. Quiero que se caracterice porque se sienta la presencia de la persona, entonces eso requiere una pintura con un rigor técnico exigente, inspirado en los clásicos de la pintura, los grandes maestros y un tratamiento de la luz y una técnica basada en dar volumen, en tener distintas texturas, para que sea lo más hiperrealista posible sin que sea hiperrealismo. Yo considero el hiperrealismo muchas veces como una sucesión de detalles perfectos».

En toda la serie de pinturas sobre deportistas siempre se añade un elemento u objeto a la pintura que ensalza mucho más la obra. «Efectivamente, hay un objeto real camuflado entre la pintura que a cierta distancia te puede confundir. Y ese objeto es pro-pio de cada disciplina deportiva. En Rafa Nadal es una pelota de tenis, en Álex Baena es el balón de la final olímpica. Cada uno tiene un elemento real».

También habla de su trayectoria como artista. «Siempre me ha obsesionado la técnica pictórica. Para mí es una manera de respetar al espectador. Ahora en el arte contemporáneo hay mucho ruido, hay mucho relato, mucho concepto, y yo he querido profundizar no en todo el arte contemporáneo, sino solamente en la pintura. Siempre he querido pintar lo más real posible, basándome en la luz del cuadro y en las texturas».

Con respecto a los formatos de la serie sobre deportistas Menchón es consciente de que no es fácil manejar un tamaño tan grande. «Es un formato complicado, es complejo de trabajar. Necesita un gran estudio, necesita una infraestructura. Tuve que fabricar un caballete metálico o eléctrico que va del sótano hacia arriba para modelar los grandes formatos. Y luego es muy complicado la logística de transportar. Parece que todos son inconvenientes, pero luego te da la satisfacción de que a esa escala real, impacta más.».

Antonio Menchón ha pintado ya en siete ocasiones al Rey Felipe VI. «De las siete veces, cinco fueron para organismos oficiales, y dos para él, que se las entregué en el Palacio Real de Madrid hace unos años, y hace unos meses, en el Palacio Real del Pardo, le entregué el último, que estuvo pintado a tamaño real y en piedra, que además fue en piedra Dekton de Cosentino«.

«Quiero seguir desarrollando la técnica sobre piedra, que la he patentado y se llama ARTxSTONE. De cara al futuro estoy trabajando, no puedo contarlo, en una figura muy importante también en piedra que va a tener trascendencia. La serie de los deportistas es una serie abierta y se va ampliando. Y luego, siempre es importante para un artista intentar internacionalizar tu obra. Ya tengo una presencia en México, en algunas partes de Estados Unidos, y fuera de aquí, que es fundamental para cualquier artista que quiera tener un poco de repercusión».

Menchón siendo ya un niño pintaba y destacaba en el colegio. «Ganaba todos los concursos desde niño». En Alcantarilla su pueblo natal, Menchón ya le recomendaron que se fuera a estudiar Bellas Artes. Menchón no hizo caso y se fue a la Academia de Suboficiales del Ejército de Tierra en Lérida.

«Yo creo que me ha ayudado más la disciplina militar y los valores militares a la hora de sostener una carrera a largo plazo. A veces digo que pinto con disciplina militar, porque la vida militar es muy exigente. He estado 25 años como militar llegando a Brigada», confiesa.

«Cuando ya por fin me dediqué en exclusiva a la pintura, echando mucho de menos la vida militar, y abrí el estudio en Roquetas de Mar, noté un cambio tanto en la técnica como en la mentalidad como en la producción», sostiene.

«Ahora me permite afrontar los proyectos de la pintura a largo plazo y llevar series ambiciosas y en paralelo y no depender de resultados inmediatos y tomártelo con tranquilidad y hacer lo que generalmente crees que necesitas hacer en el arte», asegura.

Finalmente apunta que «he renunciado a la producción rápida y masiva para un pro-ducto más elaborado y lento y entonces lleva el tiempo que lleva y con desarrollar lo de la pintura en piedra, el ARTxSTONE, esta serie sobare deportistas, y cuidar un poco el mercado internacional, ya me falta tiempo».