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Roquetas inaugura la muestra 'España Olímpica. Arte, Deporte, Valores'

Siete grandes obras de Antonio Menchón se muestran desde este jueves en el Teatro Auditorio de Roquetas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 23 de abril 2026, 20:52

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Antonio Menchón es un murciano que lleva viviendo 12 años en Roquetas de Mar. Con una larga trayectoria como militar, Antonio es un pintor excepcional ... que trabaja grandes formatos y que en su bagaje profesional ha expuesto en México, Estados Unidos y ha entregado ya varias obras al Rey de España, Felipe VI.

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Roquetas inaugura la muestra &#039;España Olímpica. Arte, Deporte, Valores&#039;