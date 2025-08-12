Roquetas impulsa el programa 'Cualifícate' con una inversión de más de 5,9 millones de euros Esta edición incorpora oficios demandados por el tejido empresarial y mantiene el formato dual con alta inserción laboral

J. Cortés Roquetas de Mar Martes, 12 de agosto 2025, 20:42

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de agosto, dos acuerdos clave para la puesta en marcha del proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar', una ambiciosa iniciativa de formación para el empleo cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFE-SO) 2021-2027.

El primer acuerdo supone una subvención con un presupuesto total para el proyecto de 5.941.379,14 euros, de los que el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) financia el 85% (5.050.172,27 euros) y el Ayuntamiento aporta el 15% restante (891.206,87 euros).

El concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, destacó que «este proyecto es una apuesta decidida por ofrecer herramientas reales a nuestros vecinos para que puedan acceder al mercado laboral en mejores condiciones. No se trata solo de formación, sino de abrir oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan».

Novedades de esta edición

Por primera vez, a los tradicionales cursos de comercio, administración, cuidado de mayores y agricultura, se incorporan disciplinas especialmente demandadas por el tejido empresarial local, como la tecnificación e instalación de elementos climáticos a través de placas, la albañilería y otros oficios que actualmente sufren una notable falta de mano de obra. Esta ampliación responde a las necesidades planteadas por empresarios del municipio, reforzando el vínculo entre la formación y las oportunidades reales de empleo.

El proyecto contempla un total de 61 itinerarios formativos, todos ellos conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, además de acciones complementarias como tutorías, jornadas de activación e información en materia de empleo y actividades de promoción de la igualdad. Cada curso tendrá carácter dual, cumpliendo un triple objetivo: formación teórica, obtención de un título oficial o curso conducente a ello y la realización de prácticas en empresas del sector.

En la pasada edición del POEFE, este modelo dual permitió alcanzar un 62% de inserción laboral entre los participantes que finalizaron los cursos y cumplir el 82% de los objetivos globales, situando a Roquetas de Mar a la vanguardia de todos los ayuntamientos españoles que participaron en esa convocatoria.

El programa beneficiará a 915 personas desempleadas inscritas como demandan-tes de empleo, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de in-serción, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años (especialmen-te mujeres), personas con discapacidad, migrantes, minorías y personas en riesgo de exclusión social.

La licitación se dividirá en tres lotes especializados: servicios, comercio y agricultura y viveros. El plazo máximo de ejecución de las actividades será de 20 meses, finalizando como fecha límite el 30 de junio de 2027. Con «Cualifícate Roquetas de Mar», el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de la empleabilidad y la cohesión social, apostando por una formación de calidad adaptada a las necesidades del mercado laboral local y regional.