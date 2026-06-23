Roquetas impulsa la primera promoción de viviendas protegidas sobre suelo municipal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó este lunes el expediente y el pliego de cláusulas que regirán el concurso ... público para la enajenación de la parcela municipal G2-Pueblo Canario, integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, con el objetivo de promover la construcción y venta de viviendas protegidas en régimen general.

Esta actuación se enmarca en las medidas impulsadas por el Consistorio para favorecer el acceso a una vivienda asequible y dar respuesta a las necesidades actuales del municipio en materia residencial. La parcela, de 1.048 metros cuadrados y situada en la zona de Playa Serena, forma parte de la bolsa de suelo creada por el Ayuntamiento para fomentar la promoción de vivienda protegida.

El acuerdo aprobado contempla la convocatoria de una licitación pública para la adjudicación del suelo, vinculando expresamente la operación a la construcción de viviendas protegidas destinadas a la venta, con el objetivo de favorecer la consolidación de población residente y ofrecer nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.

Iniciativa

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, destacó la importancia de esta iniciativa para continuar desarrollando políticas que permitan ampliar la oferta residencial en el municipio.

«Con esta actuación seguimos avanzando en nuestro compromiso de facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos de Roquetas de Mar. Ponemos a disposición de los promotores suelo municipal para impulsar una nueva promoción de viviendas protegidas que contribuirá a atender la demanda existente y a favorecer que muchas familias y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestro municipio», señaló.

Por su parte, el edil de Urbanismo, José Luis Llamas subrayó además que el Ayuntamiento está aprovechando todos los instrumentos que ofrece la normativa autonómica para poner en valor el patrimonio municipal del suelo y convertirlo en una herramienta útil al servicio de los ciudadanos.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal para incrementar la disponibilidad de vivienda asequible y favorecer un desarrollo urbano equilibrado, especialmente en áreas como Playa Serena, donde existe una creciente demanda de residencia permanente.

Tras la aprobación del expediente por la Junta de Gobierno Local, se procederá a la convocatoria del correspondiente concurso público para la adjudicación de la parcela y el posterior desarrollo de la promoción de viviendas protegidas.

Reunión

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo del Ayuntamiento celebró a finales de noviembre una reunión de trabajo con representantes de Asempal, en particular, con miembros de su sección de Promotores y Constructores de Edificio, así como con responsables de distintas constructoras que desarrollan actividad en el municipio.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, explicó que el objetivo de este encuentro fue compartir diagnóstico, analizar demandas del sector y avanzar en la puesta a disposición de nuevas bolsas de suelo urbano en Roquetas de Mar para impulsar la promoción residencial de vivienda pública.

Durante el encuentro, el concejal responsable del Urbanismo subrayó la importancia de una colaboración público - privada fluida entre el Ayuntamiento, los promotores y las constructoras, en línea con el compromiso municipal de fomentar la inversión, agilizar los procesos urbanísticos y responder con eficacia a la demanda de vivienda.