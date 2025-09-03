Roquetas impulsa un nuevo plan de mantenimiento para reforzar los caminos rurales Con un presupuesto inicial es de 115.00 euros, este contrato se ha diseñado para optimizar recursos y lograr un gran ahorro

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó la adjudicación del nuevo servicio de mantenimiento, conservación y adecuación de la red viaria agrícola del municipio, una medida destinada a mejorar las infraestructuras rurales que son clave para la actividad agrícola local.

El contrato, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga hasta cuatro, contempla un amplio abanico de actuaciones preventivas y correctivas para mantener en condiciones óptimas los caminos y vías rurales. La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, subrayó la importancia de esta medida para el sector.

«Con este servicio garantizamos que nuestros caminos rurales se conserven en perfecto estado, asegurando la seguridad y la movilidad de agricultores y vecinos. Además, se agilizará la atención a las incidencias y necesidades que puedan surgir, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con el campo roquetero». El plan de trabajo incluye actuaciones de conservación integral de la red agrícola, mejoras en la seguridad vial, labores de limpieza y desbroce, así como la adecu-ción de los caminos para prolongar su vida útil. De este modo, el Ayuntamiento busca ofrecer soluciones rápidas y eficaces que faciliten el día a día de los usuarios y potencien la competitividad del sector agrícola.

Presupuesto

Con un presupuesto inicial de 115.000 euros, IVA incluido, este contrato se diseñó para optimizar los recursos municipales, logrando un importante ahorro respecto a los precios de referencia. La medida permitirá disponer de infraestructuras rurales más seguras, modernas y adaptadas a las necesidades reales del campo roquetero.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó a finales de julio el expediente de contratación de servicios profesionales para la redacción del Plan Director de Mejora Integral de Caminos Rurales 2026-2030. Esta nueva fase del proyecto contempla, además, la elaboración de los proyectos técnicos de ejecución y toda la documentación necesaria para desarrollar las actuaciones previstas durante un periodo de cuatro años.

Con un presupuesto base de licitación de 89.419 euros, IVA incluido, el contrato será financiado con recursos propios municipales y su formalización queda supeditada a la existencia de crédito adecuado en los correspondientes ejercicios presupuestarios. La ejecución se distribuirá en anualidades desde 2026 hasta 2029, con una previsión de gasto ajustada a las necesidades del Plan Director.

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó la importancia de este nuevo impulso a la planificación rural del municipio. «Con este Plan Director seguimos avanzando en la modernización y acondicionamiento de nuestros caminos rurales, una infraestructura vital para el desarrollo agrícola y la conectividad de nuestras zonas periurbanas. Se trata de una apuesta firme por el medio rural y la mejora de la calidad de vida de quienes viven y trabajan en él».

Contrato

El contrato incluye la redacción del estudio previo, la entrega del plan para revisión, y su versión definitiva en un plazo máximo de ocho meses. A partir de ahí, se desarrollarán los proyectos específicos, garantizando la unidad técnica y metodológica necesaria para asegurar una ejecución eficiente.

Asimismo, el Consistorio, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de jardinería en todos los núcleos del municipio costero. En concreto, las labores se están centrando en los últimos días en trabajos de poda, plantación de flores de temporada, mantenimiento de arbolado y conservación de zonas ajardinadas en los alrededores del Castillo de Santa Ana.