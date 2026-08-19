Roquetas impulsa una nueva edición de la Vuelta al Cole para apoyar al comercio local

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Comercio y, en colaboración con la Cámara de Comercio, vuelve a poner en marcha ... la campaña 'Vuelta al Cole', una iniciativa destinada a apoyar al pequeño y mediano comercio del municipio y acompañar a las familias en uno de los periodos de mayor concentración de compras del año, coincidiendo con los preparativos para el inicio del nuevo curso escolar.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, pretende incentivar que las compras relacionadas con la vuelta a las aulas se realicen en los establecimientos de proximidad de Roquetas de Mar, contribuyendo así a dinamizar la actividad económica y a reforzar un sector fundamental para el municipio.

Apoyo a familias y a comercios

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «con esta campaña queremos seguir estando al lado de nuestras familias y, al mismo tiempo, respaldar a los comerciantes de Roquetas de Mar. Cada compra que hacemos en nuestros establecimientos contribuye a generar actividad económica, empleo y vida en nuestros barrios».

Por su parte, la concejala de Comercio, Alba Acedo, señaló que «la vuelta al cole supone un importante esfuerzo para muchas familias y también representa un momento clave para nuestros comercios. Queremos animar a los vecinos a que encuentren en los establecimientos de Roquetas todo aquello que necesitan para comenzar el nuevo curso y que, con sus compras, sigan apostando por el comercio local de nuestra ciudad», explicó la edil.

La campaña 'Vuelta al Cole' contará con distintos premios destinados a incentivar las compras en los establecimientos participantes. En concreto, se distribuirán 10 boletos premiados con 50 euros, 20 boletos de 20 euros y 40 boletos de 10 euros, además de 25 paquetes de material escolar.