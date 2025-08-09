Roquetas impulsa medidas para reforzar la salud laboral de sus empleados públicos El Comité de Seguridad y Salud aprueba varias reubicaciones de personal y refuerza su compromiso con la prevención

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha celebrado una sesión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud en la que se han abordado cuestiones clave para la protección y el bienestar de los trabajadores municipales.

Durante el encuentro, presidido por el concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, se aprobaron varias medidas orientadas a garantizar la adecuada adaptación de los puestos de trabajo a las condiciones de salud del personal.

«Desde el equipo de gobierno apostamos por una política preventiva activa y eficaz, que no solo cumpla con la normativa, sino que también mejore la calidad de vida de nuestros trabajadores. Estas reubicaciones son un paso necesario y justo para preservar su salud y su dignidad laboral», ha declarado José Juan Rodríguez.

Además, ha añadido que «el esfuerzo conjunto de las áreas de Recursos Humanos y Prevención, junto con la implicación de los sindicatos, demuestra que la salud laboral es una prioridad transversal para este Ayuntamiento».

Entre las medidas adoptadas, se encuentra la reubicación de varios empleados públicos, en cumplimiento de los informes clínicos emitidos por el Servicio de Vigilancia de la Salud, garantizando así que puedan seguir desempeñando funciones acordes a sus capacidades.

Asimismo, se informó favorablemente sobre la renovación de la adhesión al programa de 'Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo' del Servicio Andaluz de Salud, con acciones centradas en alimentación saludable, actividad física, deshabituación tabáquica y bienestar emocional.

Durante la sesión también se expusieron los resultados de la reciente 'Semana de la Prevención 2025', con una alta participación y valoración positiva por parte del personal municipal. Además, se destacó el avance del proyecto 'Soludable' y el seguimiento de las actuaciones en coordinación de actividades empresariales con las empresas contratistas del Ayuntamiento.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Roquetas reafirma su compromiso con un entorno laboral seguro, saludable y respetuoso para toda su plantilla.