Roquetas impulsa la limpieza de solares urbanos con más de 70 expedientes tramitados

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, continúa avanzando en el plan de limpieza y conservación de solares urbanos con ... el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad, reforzar la salubridad pública y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, explicó que desde mediados de septiembre de 2025 hasta el 4 de junio de 2026 se gestionaron un total de 78 expedientes relacionados con solares urbanos, excluyendo los correspondientes a suelo rústico.

De ellos, 41 actuaciones finalizaron con éxito, lo que representa un 52,56% del total, mientras que otros 35 expedientes, equivalentes al 44,87%, se encuentran actualmente en distintas fases de tramitación, planificación o ejecución.

En estos momentos, la prioridad municipal se centra en dar salida a los expedientes pendientes de este año, con el fin de acelerar las actuaciones antes del verano y evitar que se agoten los plazos legales de seis meses establecidos para su resolución, lo que supondría la caducidad administrativa de los procedimientos.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, destacó la importancia de mantener los solares en adecuadas condiciones de limpieza y conservación para preservar la seguridad, la salubridad y la buena imagen del municipio.

«La conservación de los solares urbanos no es únicamente una obligación legal, sino también una cuestión de responsabilidad y compromiso con nuestro entorno. Mantener estos espacios en buen estado contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y a prevenir problemas de insalubridad, especialmente en una época del año en la que aumentan las temperaturas», señaló.

Llamas subrayó asimismo la necesidad de continuar trabajando de forma coordinada entre la Administración y los propietarios de los terrenos. «La colaboración de todos es fundamental para conseguir una ciudad más limpia, segura y cuidada». «Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando las actuaciones necesarias y apelando a la responsabilidad compartida para garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de los solares urbanos», afirmó.

Paralelamente, el área de Urbanismo continúa tramitando los expedientes de conservación de edificios, dentro de la labor permanente que desarrolla el Ayuntamiento para velar por la seguridad, el ornato y el correcto estado del patrimonio edificado del municipio.