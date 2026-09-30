Roquetas impulsa la limpieza con un nuevo contrato de 23 millones de euros con barrido diario y nuevas tecnologías

El nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos de Roquetas de Mar se eleva hasta los 23 millones de euros ... por año, y una duración de diez, según anunció el alcalde, Gabriel Amat, en el último Pleno. El objetivo del pliego es ambicioso y muy amplio. «El servicio de limpieza que se concibe para los próximos años, explica el alcalde, implica la modificación del servicio. Al amparo del nuevo pliego buscamos cambiar las características del actual, recuperando el barrido diario de lunes a domingo y la incorporación de nuevos medios que permitan mayor rapidez y adecuación de la limpieza a las características del suelo y elementos a recoger, procurando utilizar los más eficientes y que ofrezcan los mejores resultados de limpieza e higiene».

Los objetivos a alcanzar con el nuevo pliego, en palabras de Amat, son mantener la máxima limpieza en los diferentes ámbitos de la vía pública objeto de la limpieza viaria y poniendo especial énfasis en la mejora de las áreas de contenedores y sus alrededores, así como en la limpieza y recogida de heces.

Desde el Ayuntamiento lo que se busca es gestionar de forma ágil y rápida las incidencias reportadas por los ciudadanos y la comunicación de la resolución de las mismas. La concejala de Protección del Medio Ambiente, Zonas Vedes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos tiene muy claro los objetivos que pasan por «mejorar la percepción ciudadanos en relación al grado de limpieza de la vía pública, de acuerdo con las últimas encuestas y minimizar las molestas a los vecinos, en especial en lo que se refiere a la contaminación acústica y al polvo de los sopladores. Pero también en relación con los horarios y turnos de ejecución de los servicios y en zonas sensibles como los accesos a los centros educativos, por ejemplo».

Una de las claves que recoge el nuevo pliego es minimizar el impacto ambiental de la maquinaria, fomentando el uso de energías renovables y combustibles menos contaminantes. Los sistemas de limpieza, entienden desde la concejalía «es que los sistemas de limpieza estén acordes con las características y particularidades de la zona y su entorno».

La licitación del nuevo contrato persigue que se garantice tanto la justificación de los rendimientos de trabajo y de dimensionamiento de los equipos, como la pro-puesta de combinación de servicios y coordinación entre éstos, «la correcta ejecución del conjunto de las tareas programadas de cada tratamiento, así como los procedimientos y protocolos que sean necesarios que los operarios de los diferentes servicios ejecuten para garantizar un mayor grado de consecución de los objetivos», explicó la edil Susi Ibáñez.

Destacar que a la hora de planificar la nueva contratación, el Ayuntamiento de Roquetas ha procedido a revisar los criterios que inspiraban la prestación de estos servicios. Una vez revisados, se ha incorporado a esta licitación aspectos que permiten adaptar el nuevo contrato a los nuevos comportamientos ciudadanos, al marco normativo y tendencias medioambientales y de sostenibilidad, así como las más moderna tecnología para «adaptar el servicio a los nuevos tiempos».

«¿Cuáles son los objetivos que se buscan?, se pregunta el alcalde Gabriel Amat: Queremos dar un fuerte impulso a los servicios de limpieza del municipio, mejorando su calidad, así como la limpieza de la vía pública».

Los factores que determinan el estado de la limpieza en la vía pública son variados. Los que se consideran más relevantes en el nuevo contrato «son el uso de la vía pública por parte de la ciudadanía, la presencia de actividades comerciales, el impacto de los restos de arbolado viario y de los animales de compañía, así como la presencia de desechos en las inmediaciones de las áreas de contenedores».

La estructura urbana del municipio permite definir una serie de viales y zonas en las que su funcionalidad e intensidad de uso, su catalogación patrimonial, determinan la idoneidad de los tratamientos, la limpieza a aplicar, así como la intensidad de ejecución de los mismos.

El nuevo contrato tiene como objetivo mejorar la limpieza y recogida de residuos en todo el municipio. Un objetivo reconocible, teniendo en cuenta, explicó la concejala, «que en la actualidad se está ejecutando un baldeo sistemático por barrios completos que alcanzará la totalidad del municipio«. Además, añade que »ya se han baldeado todas las calles de El Parador y Las Colinas en Aguadulce«.

«Estos días le toca el turno a Roquetas y cuando terminemos todos los barrios comenzaremos de nuevo, con la intención de que los vecinos, todos los vecinos, perciban el trabajo y el esfuerzo que en materia de limpieza se hace desde el Ayuntamiento. Todo servicio que prestamos es mejorable, pero de lo que no me cabe duda de que el esfuerzo que desde el Consistorio hacemos es importante, para lograr lo que los que aquí habitan sientan que la limpieza de nuestras calles y plazas es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento», concluyó el alcalde.