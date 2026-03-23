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El teniente alcalde de Roquetas de Mar en un evento. IDEAL

Roquetas impulsa cursos gratuitos para buscar empleo en el mundo digital

Para poder inscribirse en estos cursos es necesario hacerlo a través del Centro de La Mujer o través de dos números de teléfono

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 23 de marzo 2026, 18:52

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar impulsa, a través del programa Centro Municipal de Información a la Mujer y YO CONECTO, cursos presenciales gratuitos para ... aprender a moverte con seguridad y oportunidades en el entorno digital.

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