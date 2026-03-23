Roquetas impulsa cursos gratuitos para buscar empleo en el mundo digital

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar impulsa, a través del programa Centro Municipal de Información a la Mujer y YO CONECTO, cursos presenciales gratuitos para ... aprender a moverte con seguridad y oportunidades en el entorno digital.

El objetivo es descubrir cómo la tecnología puede transformar la vida de cada uno con estos cursos presenciales gratuitos, adaptados a todos los niveles con certificación. Estos cursos cuentan con formación práctica, accesible y con certificación para todos los niveles.

En cuanto a los talleres disponibles se encuentran el relativo al 'Currículum Vitae Digital', que se impartirá los días 13, 14, 15 y 16 de abril, en el horario de 10.00 horas hasta las 13.00 horas. Otro de los talleres impartidos será el de 'Cómo buscar empleo en el mundo digital', que se realizará los días 20, 21, 22 y 23 de abril, desde las 10.00 horas hasta las 13.00 horas.

Para poder inscribirse en estos cursos es necesario hacerlo a través del Centro de La Mujer o través de estos números de teléfono: el primer número es el 950 338 384 y el segundo número operativo para estas inscripciones es el 664 612 423.