Roquetas impulsa la construcción de una piscina de agua de mar en Aguadulce El Ayuntamiento aprueba licitar el proyecto y dirección de obra con una inversión superior a los 123.000 euros

Imagen de la ubicación de la futura piscina de agua salada a unos pocos metros de la playa de Aguadulce.

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 10 de agosto 2025, 19:54

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para licitar los servicios profesionales de redacción del proyecto y dirección facultativa de la futura piscina de agua de mar en Aguadulce.

Este contrato contempla una inversión total de 123.948,93 euros, IVA incluido. El plazo para la presentación de ofertas será de sesenta días naturales, contados a partir del siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de permitir la máxima participación de empresas especializadas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó la relevancia de esta iniciativa afirmando que «este proyecto es una apuesta por la mejora de las instalaciones deportivas y de ocio de nuestro municipio, que no solo beneficiará a los vecinos de Aguadulce, sino que también será un impulso para la actividad económica local. Queremos que Roquetas de Mar siga siendo un referente en calidad de vida, infraestructuras y servicios públicos».

Gabriel Amat añadió que esta infraestructura «está pensada para perdurar en el tiempo, adaptarse a las necesidades de los usuarios y convertirse en un símbolo de modernidad y bienestar para toda la ciudad». La redacción del proyecto tendrá un plazo estimado de 6,2 meses, mientras que la ejecución de las obras se prevé que se extienda durante 18 meses, asegurando así la máxima calidad en cada fase de desarrollo.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Contratación 2025, aprobado en diciembre de 2024, y forma parte de la estrategia municipal de modernización de infraestructuras. Con este proyecto, el Ayuntamiento busca no solo dotar a Aguadulce de un equipamiento deportivo singular, sino también reforzar la oferta turística del municipio, diversificando sus atractivos y generando nuevas oportunidades económicas.

La piscina de agua de mar se concibe como un espacio polivalente, adecuado tanto para el uso recreativo como para la práctica deportiva, y se espera que tenga un impacto positivo en la salud y el bienestar de la población, fomentando hábitos de vida saludables y el deporte como herramienta de integración social.

Aparcamientos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente para contratar los servicios necesarios para reformar y adaptar a la normativa vigente los aparcamientos subterráneos situados en la Avenida Carlos III de Aguadulce y en la Plaza Luis Martín. Este paso permitirá que estas infraestructuras, clave para la movilidad en el municipio, se modernicen y ofrezcan mejores condiciones de seguridad y comodidad a los usuarios.

En concreto, se licitarán los trabajos de redacción del proyecto técnico, la dirección de obra y la coordinación en materia de seguridad y salud. El presupuesto total para estos servicios asciende a 26.504,61 euros (IVA incluido), y será financiado íntegramente con fondos municipales.

La redacción del proyecto deberá completarse en un plazo máximo de seis meses, y las obras se desarrollarán a lo largo de aproximadamente un año, una vez redactado y aprobado el proyecto. Asimismo, el concejal de Movilidad y Tráfico, Manuel Conde, destacó la importancia de esta actuación para la ciudad.

«Queremos que los aparcamientos municipales cumplan con todas las garantías de seguridad y accesibilidad. Son espacios que usan muchos vecinos a diario y merecen unas instalaciones modernas, bien acondicionadas y más funcionales».

El edil también subrayó el valor estratégico de esta actuación dentro del plan de movilidad del Ayuntamiento. «La mejora de los aparcamientos en zonas tan concurridas como Aguadulce o el centro de Roquetas es fundamental para reducir el tráfico y facilitar la vida diaria a nuestros ciudadanos. Este paso técnico es imprescindible para poder iniciar las obras lo antes posible».