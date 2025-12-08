Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades

El Ayuntamiento de Roquetas, en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, pone en marcha dos acciones destacadas dentro de la campaña navideña: la ... iniciativa 'Rasca y Gana. Comercio que brilla en Navidad', orientada a incentivar el consumo en el comercio local, y una nueva edición del Concurso de Escaparates Navidad 2025, que premiará la creatividad y el atractivo visual de los establecimientos del municipio.

Ambas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal de dinamización comercial para estas fechas tan señaladas. En relación con estas iniciativas, la edil de Comercio, Alba Acedo, destacó que «la Navidad es una oportunidad para reforzar nuestro tejido comercial, atraer visitantes y apoyar a los negocios de proximidad, que son esenciales para la vida de nuestras calles. Con estas dos acciones buscamos generar actividad, ilusión y un ambiente festivo que beneficie tanto a comerciantes como a vecinos. Invitamos a todos a participar, comprar en Roquetas y disfrutar de un comercio vivo y cercano».

Iniciativa

La campaña 'Rasca y Gana. Comercio que brilla en Navidad' repartirá un total de 20.000 tarjetas, de las cuales 45 incluirán premios como smartphones, televisores, robots de cocina, relojes inteligentes, altavoces, cámaras deportivas, maletas, carros de compra, paraguas y tazas navideñas, entre otros incentivos. Los clientes recibirán un rasca por compras iguales o superiores a 12 euros en los establecimientos adheridos, y los premios podrán canjearse hasta el 15 de marzo de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar las ventas, fidelizar clientes y reforzar el consumo local en un periodo clave para el comercio del municipio.

Por otro lado, el Concurso de Escaparates Navidad 2025 vuelve a celebrarse con el propósito de fomentar la creatividad comercial y embellecer las zonas comerciales del municipio, invitando a la ciudadanía a recorrer y disfrutar de la ambientación navideña.

El certamen contempla una valoración de hasta 100 puntos, atendiendo a criterios como calidad del montaje, iluminación, originalidad, innovación o arraigo tradicional. Los comercios podrán inscribirse gratuitamente hasta el 10 de diciembre, y los escaparates deberán estar decorados desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero. Los premios establecidos ascienden a 500 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

El jurado visitará los establecimientos entre el 22 y el 26 de diciembre, y el fallo se dará a conocer el 8 de enero de 2026, celebrándose la entrega de premios el 12 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.