Roquetas impulsa el comercio local con la campaña 'Vuelta al Cole' y más de 120 regalos El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio lanzan bonos y premios para incentivar las compras en locales del municipio roquetero

J. Cortés Roquetas de Mar Viernes, 15 de agosto 2025, 12:23

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la Delegación local de la Cámara de Comercio, presentó este jueves 14 de agosto en el Salón de Plenos la campaña 'Vuelta al Cole en Roquetas', una iniciativa destinada a dinamizar el pequeño y mediano comercio del municipio en el inicio del curso escolar.

Se trata de la primera vez que se realiza esta propuesta para el regreso a los colegios, que contempla la distribución de 25.000 boletos entre los comercios adheridos, con premios directos y bonos descuento que podrán canjearse en establecimientos locales.

Respaldo a los comercios

Durante la presentación, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «esta campaña no solo ayuda a las familias en un momento del año de grandes gastos, sino que también respalda a nuestros comerciantes, que son parte fundamental de la vida y el tejido social de Roquetas. Comprar en nuestros barrios es apostar por el empleo, la cercanía y la calidad». La campaña contempla un total de 127 rascas premiados que obtendrán los clientes de los comercios adheridos por compras iguales o superiores a 12 euros.

Se incluyen diez premios de 50 euros, veinte premios de 20 euros y cuarenta premios de 10 euros, además de experiencias de ocio como ocho bonos de conducción en Karting Roquetas, tres bonos familiares para el Roquetren (un niño y dos adultos), tres bonos para el Barco Pirata (un niño y un adulto), veinticinco entradas infantiles para los decorados cinematográficos Fort Bravo y numerosos regalos donados por los comercios participantes, como mochilas, bolsos, camisetas y complementos.

Iniciativa

La iniciativa se desarrollará del 1 al 27 de septiembre de 2025 o hasta fin de existencias de boletos. Los comercios que deseen adherirse a esta campaña podrán hacerlo desde el 18 al 29 de agosto en la Cámara de Comercio o en el email fjlopez@camaradealmeria.es. Los premios podrán canjearse a partir del 1 de octubre en la Delegación de la Cámara de Comercio en Roquetas de Mar, presentando el boleto premiado junto con el ticket de compra.

Por su parte, la concejal de Movilidad, Tráfico y Comercio, Alba Acedo, subrayó que «con esta acción queremos recordar que en el comercio local de Roquetas de Mar podemos encontrar todo lo necesario para la vuelta al cole. Al elegir el comercio local, cada compra se transforma en una inversión en nuestra ciudad y en las personas que viven y trabajan aquí». El Ayuntamiento de Roquetas de Mar anima a todos los vecinos a participar y apoyar esta campaña, que busca reforzar la economía local, fidelizar clientes y crear una mayor conciencia sobre la importancia de consumir en los negocios de proximidad. Las bases completas se encuentran disponibles en la web municipal www.roquetasdemar.es.