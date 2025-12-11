Roquetas impulsa una campaña navideña de concienciación y reciclaje de vidrio

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, y en colaboración con Ecovidrio, continúa esta semana con la campaña especial ... de concienciación sobre el reciclaje de envases de vidrio, puesta en marcha el pasado sábado en distintos puntos del municipio.

Los concejales Susi Ibáñez y Juan Carlos Muyor visitaron este martes el stand ubicado en la Plaza de la Constitución, donde se está atendiendo a numerosos vecinos interesados en reforzar sus hábitos de reciclaje durante las fiestas navideñas.

Desde su inicio, el pasado sábado 6 de diciembre, el equipo de educadores ambientales está realizando acciones de bolseo informativo, conversando con los ciudadanos, resolviendo dudas y entregando bolsas de rafia reutilizables, con el objetivo de facilitar la separación del vidrio en casa. La campaña prevé repartir un total de 3.500 bolsas a lo largo de los cinco días de actuación previstos. Ya, este miércoles continuó en la Avenida Juan Carlos I y en la Avenida Sabinar, espacios donde se cerrará esta acción de sensibilización.

Con esta campaña, Roquetas de Mar refuerza su compromiso con la sostenibilidad, el reciclaje responsable y la implicación ciudadana en el cuidado del entorno.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas y más de 145 establecimientos hosteleros de la localidad compitieron este verano por hacerse con la Bandera Verde de la sostenibilidad de Ecovidrio.

La entidad celebró la quinta edición de Movimiento Banderas Verdes, con su reconocida campaña estival que tenía como objetivo poner en valor y reconocer el compromiso de la hostelería local y los ayuntamientos en el reciclaje de envases de vidrio, la protección del medioambiente y el avance hacia un desarrollo sostenible.

De esta forma, Roquetas de Mar compitió con hasta 47 municipios andaluces con el objetivo de alzarse o revalidar la 'Bandera Verde de la Sostenibilidad' de Ecovidrio.