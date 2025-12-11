Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales Susi Ibáñez y Juan Carlos Muyor visitaron el stand ubicado en la Plaza de la Constitución IDEAL

Roquetas impulsa una campaña navideña de concienciación y reciclaje de vidrio

Con esta campaña, el municipio refuerza su compromiso con la sostenibilidad, el reciclaje responsable y la implicación ciudadana en el cuidado del entorno

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, y en colaboración con Ecovidrio, continúa esta semana con la campaña especial ... de concienciación sobre el reciclaje de envases de vidrio, puesta en marcha el pasado sábado en distintos puntos del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7

    Detenidos Leire Díez y el expresidente de la SEPI en una nueva causa sobre contratos amañados
  8. 8 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  9. 9

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  10. 10 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas impulsa una campaña navideña de concienciación y reciclaje de vidrio

Roquetas impulsa una campaña navideña de concienciación y reciclaje de vidrio