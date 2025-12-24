Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Virgen de Lourdes, de la barriada de La Gloria. IDEAL

Roquetas hará el traslado de la Virgen de Lourdes el próximo 28 de diciembre

Para el evento, está previsto que asista el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, junto a los concejales del equipo de Gobierno, que inaugurará la ermita

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 24 de diciembre 2025, 00:17

Comenta

La Virgen de Lourdes, de la barriada de La Gloria, procesionará este próximo domingo 28 de diciembre por varias de las calles de la ciudad ... costera. Un trayecto que forma parte del traslado de esta imagen hacia su nueva ermita' Virgen de Lourdes, a la espalda al Centro de Mayores de La Gloria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 36 años en un accidente en la vía que une Pinos Genil con Quéntar
  2. 2 La taberna de Granada a la que «entras para una caña y no sabes cuándo te vas»
  3. 3 Una redada en cuatro casas de Granada para descubrir 1.000 plantas de maría y detener a un conocido narco
  4. 4 Meteorólogos coinciden para Granada: tormentas en Nochebuena y frío polar para Navidad
  5. 5 Caso Lucas en Almería: la acusación de agresión sexual se tambalea
  6. 6 El metro habilitará autobuses lanzadera en Armilla debido a las obras de ampliación
  7. 7 Los niños entrarán gratis al partido contra el Rayo Vallecano en la Copa del Rey
  8. 8 La Junta aprueba la oferta de empleo de 2025 para administración general con 3.422 plazas, el 75% de acceso libre
  9. 9

    Abascal expulsa de la dirección de Vox a Ortega Smith, último vestigio de la vieja guardia
  10. 10 La Guardia Civil intercepta una furgoneta en la A-92 con 144 kilos de tabaco de cachimba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas hará el traslado de la Virgen de Lourdes el próximo 28 de diciembre

Roquetas hará el traslado de la Virgen de Lourdes el próximo 28 de diciembre