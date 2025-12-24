Roquetas hará el traslado de la Virgen de Lourdes el próximo 28 de diciembre

La Virgen de Lourdes, de la barriada de La Gloria, procesionará este próximo domingo 28 de diciembre por varias de las calles de la ciudad ... costera. Un trayecto que forma parte del traslado de esta imagen hacia su nueva ermita' Virgen de Lourdes, a la espalda al Centro de Mayores de La Gloria.

El recorrido empezará al finalizar la misa después de las 12.00 horas con la salida desde la Parroquia de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo (Casa Espiritualidad Reina y Señora), proseguirá por la calle Eire, calle Edimburgo.

Luego se cruzará por el Camino de Torres, calle Fernando Casinello, calle Violeta, avenida de la Paz dirección subida, y continuando por la carretera de Los Motores, calle Omeya, avenida Carlos III con destino a la ermita 'Virgen de Lourdes'.

Además, durante el recorrido, el traslado contará con el Coro de la Gloria. Para el evento, está previsto que asista el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a los concejales del equipo de Gobierno, que inaugurará la ermita, empezada a construir a finales de noviembre de este año, junto al párroco Miguel Esteban.