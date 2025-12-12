Roquetas hará realidad el primer juzgado con colaboración público - privada de Andalucía

La nueva sede judicial de Roquetas de Mar ya está en marcha. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y ... el alcalde, Gabriel Amat, pusieron en la mañana de este viernes la primera piedra de un edificio de 6.000 metros cuadrados diseñado por el prestigioso arquitecto Francisco Torres totalmente accesible, sostenible para optimizar el gasto energético y equipado para garantizar un servicio de calidad, digital, cercano y humano como corresponde a la Justicia del siglo XXI.

El proyecto marca un hito no solo por su «gran valor arquitectónico» sino por ser el primero que se construye por colaboración público-pública, una fórmula con la que «nadie pierde y todos ganan». La Junta ha redactado el proyecto para que el Ayuntamiento ejecute las obras, que durarán 16 meses, con una inversión municipal de 11,4 millones que recuperará con creces. La Consejería abonará 14,7 millones durante 30 años por su uso si bien el edificio seguirá siendo propiedad del Consistorio.

La nueva sede duplicará el espacio actual y prevé espacio suficiente no solo para cubrir las necesidades actuales sino para futuros crecimientos. Un equipamiento que se suma al proyecto ideado puesto en marcha desde hace años por Gabriel Amat para «convertir Roquetas en una gran ciudad».

La colaboración público-pública es «una nueva forma de gestionar los recursos públicos en la que nadie pierde» y una de las vías de financiación previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 para acabar con el déficit histórico de las sedes judiciales andaluzas tras años de abandono.

Nueva fórmula

Roquetas estrena esta fórmula gracias «al alcalde más vanguardista, atrevido y modernizador» pero también permitirá dotar de nuevas sedes judiciales a otros municipios almerienses como Vera y, fuera de la provincia, a localidades como Carmona (ayer mismo el consejero formalizó con el alcalde un convenio para concretarla) o Alcalá de Guadaíra en Sevilla y Torrox o Torremolinos en Málaga, esta última en colaboración con la Diputación.

La Consejería de Justicia encargó el Proyecto Básico y de Ejecución conforme al programa funcional de necesidades para acoger los órganos y servicios del partido judicial, ya adaptado al nuevo modelo de tribunal de instancia impuesto por la Ley estatal de Eficiencia del Servicio de Justicia.

Nieto ha destacado que, tras recibir el proyecto, el Ayuntamiento sacó a licitación las obras «en tiempo récord», adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. y Civilsur S.L., por un importe total de 11.413.805,35 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 16 meses. Una vez terminado, la Consejería pagará al Consistorio un canon anual por su uso durante los próximos 30 años.

En total, el Ayuntamiento recibirá 14.652.000 euros, recuperando por tanto más de lo invertido además de que «el edificio es y será siempre propiedad municipal». Para Nieto, el alcalde ha hecho una «buena apuesta por mejorar calidad del servicio sus vecinos, pero también por defender su patrimonio»; la Junta ha encontrado «una buena solución para disponer de un edificio vanguardia» donde ofrecer un servicio de Justicia moderno y, «sobre todo, los vecinos de Roquetas son los grandes beneficiados junto a los operadores jurídicos».

En este sentido ha incidido en que la colaboración público-pública es un «modelo nuevo en el que nadie pierde, todo el mundo gana» con el que proyectos que «hasta hace poco eran una especulación se convierten en realidad».

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido a la Junta de Andalucía su disposición e interés para hacer realidad esta infraestructura que «permitirá dotar a la ciudad de un edificio moderno y funcional con el que se pretende cubrir las necesidades actuales del partido judicial de Roquetas de Mar.

«Nuestra ciudad ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento de población que requiere servicios de calidad, en este sentido, la nueva sede judicial contribuirá a reducir la carga de trabajo en el resto de juzgados, hoy es un día importante para Roquetas de Mar porque con la colocación de esta primera piedra cumplimos con una reivindicación histórica del municipio, una vez más el gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ha vuelto a cumplir su compromiso con Roquetas de Mar».

Distribución de espacios

El proyecto prevé que situar en la planta baja el acceso principal y los servicios a la ciudadanía (Registro Civil, Salas de vista y de bodas, Servicios Comunes, Juzgado de Guardia, Fiscalía, Colegios Profesionales y Clínica médico forense). En la planta primera se ubicará el tribunal de instancia, con los despachos de los siete jueces y las secciones y servicios comunes en los que trabajarán los funcionarios, así como los servicios de mediación. Ambas plantas estarán equipadas con salas de lactancia y descanso en una apuesta por dignificar las condiciones laborales de los profesionales.

El sótano estará dedicado a la zona de detenidos, conectada con el Juzgado de Guardia, los vestuarios, talleres y almacenes, depósitos de piezas de convicción y se equipará una Sala Gesell para la práctica pruebas preconstituidas que permita tomar declaración y grabar los testimonios de víctimas especialmente vulnerables, evitando así una doble victimización como parte del modelo de Justicia más humana.

Al acto de colocación de la primera piedra han asistido el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Miguel Columna; el fiscal jefe provincial, José María López Cervilla -entre otras autoridades judiciales de la provincia y del partido judicial de Roquetas de Mar- además del arquitecto Francisco Torres, quienes junto al consejero y el alcalde han introducido en la urna simbólica de la primera piedra las banderas de Andalucía y Roquetas, el convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento, periódicos, monedas y un pen drive con el proyecto.

Por parte de la Consejería han acompañado a Nieto la viceconsejera, Ana Corredera; la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila; la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos, Carmen Navarro; y la delegada territorial de Justicia, Rebeca Gómez.