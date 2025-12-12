Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la ponencia de esta mañana en los terrenos donde se ubicará la nueva sede judicial. Javier Cortés

Roquetas hará realidad el primer juzgado con colaboración público - privada de Andalucía

Para este proyecto pionero, la inversión municipal será de 11,4 millones y será compensada por la Consejería de Justicia con el pago de 14,7 millones en 30 años

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 12 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

La nueva sede judicial de Roquetas de Mar ya está en marcha. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y ... el alcalde, Gabriel Amat, pusieron en la mañana de este viernes la primera piedra de un edificio de 6.000 metros cuadrados diseñado por el prestigioso arquitecto Francisco Torres totalmente accesible, sostenible para optimizar el gasto energético y equipado para garantizar un servicio de calidad, digital, cercano y humano como corresponde a la Justicia del siglo XXI.

