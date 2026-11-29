con motivo de las Elecciones Generales de este domingo 29 de noviembre, se habilitará un servicio especial de transporte gratuito para facilitar los desplazamientos al ... Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

Las paradas del recorrido son las siguientes: Venta Vitorino, La Gloria, Las Arenas, Don Juan de Austria, Playa Ventilla, Camino de Torras, Hotel Playadulce, Paseo El Limonar, Puerto Aguadulce, Caja de Ahorros, El Andaluz, Plaza Ángel Ortiz y Palacio de Congresos. El horario es de 9.00 horas a 19.30 horas y la frecuencia es cada 45 minutos y el servicio será 12 expediciones previstas.

Asimismo, en el Pleno celebrado el pasado mes de octubre se realizó el sorteo para la designación de los miembros que integran las mesas electorales para las Elecciones Generales. Roquetas contará con un total de 101 mesas electorales y van a participar 62.353 electores, que es el censo que hay cerrado para este proceso electoral.

El único cambio sustancial que hubo en cuanto a los colegios electorales es que se vuelve al Pabellón (de Deportes Infanta Cristina), en vez del Teatro Auditorio y además, se habilita un autobús por los colegios electorales para que los electores que no puedan desplazarse con su vehículo propio puedan ir en transporte público gratuito. En cuanto al número que salió en las bolas fue el 473.