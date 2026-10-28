Roquetas hace una fuerte apuesta por el empleo: más de 900 personas se forman con 50 cursos con 'Cualifícate'

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de programa 'Cualifícate' forma a casi mil personas, 915 en concreto, para facilitarles su integración en el ... mercado laboral. El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, visitó los cursos que se imparten en las instalaciones del Palacio de Congresos de Aguadulce, a través de Innova Humana, en los que ponía en valor «la importancia de estos seminarios de inserción laboral para aquellas personas en paro de Roquetas que quieran volver a trabajar en sectores como la hostelería, el comercio, almacén, administración, peluquería y limpieza, que contemplan en becas 223.66,50 euros»

El proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar', enmarcado en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del Fondo Social Europeo (FSE+), se desarrolla hasta 2027. Se desarrollarán en total 50 cursos, de los que ya se han realizado un total de 15 y se completarán a lo largo de este año y el próximo, explicó Óscar Palomino, gerente de la empresa que los desarrolla.

Durante la visita, el alcalde de Roquetas recorrió las aulas donde se realizan los cursos y puso de manifiesto el «valor que tienen las clases y la formación que van a recibir los alumnos, en un mercado laboral complejo, en el que desde las empresas se requiere formación específica, con prácticas, como las que se ofrecen en estos cursos».

Las materias que se imparten permiten continuar con el desarrollo de un proyecto que tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de aquellas que se encuentran más alejadas del mercado laboral, facilitando su cualificación profesional y favoreciendo sus posibilidades de inserción.

El programa contempla en su conjunto 50 itinerarios de inserción laboral vinculados a certificados de profesionalidad, con una participación prevista cercana a las mil personas desempleadas, de las que el 76,17% son mujeres.

El proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar' cuenta con un presupuesto global de 5.941.379,14 euros, financiado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus, con una ayuda de 5.050.172,27 euros, mientras que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aporta 891.206,87 euros.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se mostró convencido de que «el proyecto Cualifícate Roquetas de Mar permite ofrecer formación especializada, prácticas profesionales, orientación y acompañamiento a personas desempleadas, prestando además una atención especial a quienes encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo».

15 itinerarios formativos

La convocatoria comprende un total de 15 ediciones de itinerarios de inserción laboral, correspondientes a distintas especialidades profesionales. En concreto, se incluyen las Operaciones Básicas de Pastelería, edición 3; las Operaciones Básicas de Cocina, ediciones 3, 4, 5, 6 y 7; las Operaciones Auxiliares de Comercio, edición 3; actividades Auxiliares de Almacén, ediciones 2 y 3; Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, edición 3; Servicios Auxiliares de Peluquería, ediciones 2 y 3; Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, ediciones 1, 2 y 3, y Agricultura y Viveros

Los itinerarios están vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad y contemplan, además de formación específica, formación transversal y complementaria, prácticas profesionales no laborales, tutorías y orientación.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó un gasto de 223.666,50 euros destinado a las becas de formación correspondientes al alumnado de estos itinerarios.

Estas ayudas benefician a las personas participantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases del programa. El proyecto está especialmente orientado hacia colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo y establece que, en los itinerarios configurados para estos colectivos, al menos el 75% de las personas participantes deben pertenecer a alguno de los grupos considerados más alejados del mercado laboral.