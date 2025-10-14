Roquetas fomenta el empleo de jóvenes con 'Proyectos Integrales para Inserción Laboral' El alumnado seleccionado tendrá la opción de formarse en hostelería, almacén, castellano, entro otros ámbitos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Recursos Humanos, ha puesto en marca en marcha el programa «Proyectos Integrales para la Inserción Laboral». Se trata de una iniciativa que cuenta con una subvención de 270.000 eu-ros destinada a mejorar la empleabilidad de 60 jóvenes desempleados del munici-pio.

En el citado programa se seleccionarán a 60 personas jóvenes desempleadas ins-critas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Em-pleo, que tengan una edad comprendida entre los 18 y los 29 años e inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tras su atención y orienta-ción, tendrán la opción de formarse en hostelería, almacén, castellano, competen-cias digitales y nuevas tecnologías o fitosanitario básico, manipulador de alimen-tos y prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. Además, cada alumno percibir la cantidad de 528 euros en concepto de incentivo a la participa-ción a la finalización de la formación (50 horas).

El concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, ha explicado la importancia de este programa que «pretende dar una respuesta inmediata a la si-tuación de desempleo entre los menores de 30 años, un colectivo que debe contar con el respaldo de las administraciones y facilitarles que puedan contar con recur-sos y programas que puedan ampliar y mejorar su formación para el desempeño de determinados empleos».

«Desde el equipo de Gobierno queremos seguir promoviendo la creación de em-pleo en la ciudad a través de distintas iniciativas que ofrezcan oportunidades de inserción laboral tanto jóvenes como personas mayores de 45 años y otros colecti-vos en riesgo de exclusión social o situación de vulnerabilidad», explica Rodriguez

De estas personas, 24 de ellas se insertarán en empresas, con las que existirá un compromiso de contratación laboral. Los Proyetos Integrales se componen de accio-nes para la atención, entre las que se incluirán actuaciones de orientación laboral y de formación, y de acciones para la inserción, que contemplarán las actuaciones de orientación para el empleo y las de prospección en el mercado de trabajo.

El primero de los cursos, que comenzará el próximo 20 de octubre, será de cocina y, el siguiente, previsto para el 21 de octubre, un curso de carretillas elevadoras.

Para más información, se puede acudir al Edificio Polivalente de El Puerto, Calle Antonio Pintor, núm. 224, de Roquetas de Mar o llamar al teléfono 664 64 97 49 o al Centro de Empleo de Roquetas de Mar del Servicio Andaluz de Empleo, sito en la Calle Preciados, 15, de Roquetas de Mar.