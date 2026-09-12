Roquetas firma siete convenios de subvenciones por 64.000 euros

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, firmó siete convenios de subvenciones nominativas con distintas entidades ... y asociaciones del municipio, por un importe total de unos 64.000 euros.

En concreto, las ayudas se destinan a la Hermandad Virgen del Rosario, con 15.000 euros para la adquisición de una Casa de Hermandad; la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, con 15.000 euros para el acondicionamiento de zonas verdes; Unión Musical, con 14.000 euros para el desarrollo de actividades de su academia; la Asociación de Coleccionismo Histórico, con 7.000 euros para la celebración de jornadas culturales; la Asociación de Promoción y Fomento del Turismo, con 6.000 euros para actividades vinculadas al sector turístico; la Asociación Verdemar, con 5.000 euros destinados a la acogida de personas sin hogar y la Hermandad del Cristo de la Expiración con un importe de 2.000 euros.

Entidades

El alcalde destacó la importancia de continuar colaborando con las asociaciones, colectivos y entidades que desarrollan su labor en Roquetas de Mar y puso en valor el trabajo que realizan en ámbitos sociales, culturales, turísticos y de participación ciudadana.

A su vez, Amat señaló que el Ayuntamiento mantiene su compromiso de apoyar, dentro de sus posibilidades, iniciativas que contribuyen al desarrollo del municipio y al bienestar de sus vecinos, siguiendo la línea de colaboración que el Consistorio mantiene con el tejido asociativo de Roquetas.