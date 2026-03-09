Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas firma un convenio con la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte

Durante el acto, ambas partes destacaron la importancia de la colaboración institucional para impulsar las tradiciones religiosas y culturales del municipio

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 9 de marzo 2026, 01:11

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, firmó un convenio de colaboración con el Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ... y Nuestra Señora de la Amargura, José Manuel López Hernández, para el otorgamiento de una subvención nominativa destinada a apoyar sus actividades durante el presente ejercicio.

