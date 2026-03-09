Roquetas firma un convenio con la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte
Durante el acto, ambas partes destacaron la importancia de la colaboración institucional para impulsar las tradiciones religiosas y culturales del municipio
J. C.
Roquetas de Mar
Lunes, 9 de marzo 2026, 01:11
El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, firmó un convenio de colaboración con el Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ... y Nuestra Señora de la Amargura, José Manuel López Hernández, para el otorgamiento de una subvención nominativa destinada a apoyar sus actividades durante el presente ejercicio.
El acuerdo contempla una aportación municipal de 57.000 euros para sufragar los gastos de los desfiles procesionales de 2026 y otras actividades como la Jura de Bandera de personal civil en la barriada de El Parador, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural local
Durante el acto, ambas partes destacaron la importancia de la colaboración institucional para impulsar las tradiciones religiosas y culturales del municipio, así como el papel social y cultural que desempeña la Cofradía en la vida de El Parador y de Roquetas de Mar.
Asimismo, los roqueteros ya se van preparando para la llegada de la Semana Santa al municipio con devoción y fervor por las imágenes religiosas que procesionarán por las distintas calles del municipio costero.
