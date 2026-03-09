Roquetas firma un convenio con la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, firmó un convenio de colaboración con el Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ... y Nuestra Señora de la Amargura, José Manuel López Hernández, para el otorgamiento de una subvención nominativa destinada a apoyar sus actividades durante el presente ejercicio.

El acuerdo contempla una aportación municipal de 57.000 euros para sufragar los gastos de los desfiles procesionales de 2026 y otras actividades como la Jura de Bandera de personal civil en la barriada de El Parador, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural local

Durante el acto, ambas partes destacaron la importancia de la colaboración institucional para impulsar las tradiciones religiosas y culturales del municipio, así como el papel social y cultural que desempeña la Cofradía en la vida de El Parador y de Roquetas de Mar.

Asimismo, los roqueteros ya se van preparando para la llegada de la Semana Santa al municipio con devoción y fervor por las imágenes religiosas que procesionarán por las distintas calles del municipio costero.