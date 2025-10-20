Roquetas firma el contrato para surtir de agua regenerada para el riego de más de 6.000 hectáreas El acuerdo consolida a la ciudad como referente europeo en sostenibilidad hídrica y supone un gran paso para garantizar el uso eficiente del agua

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 20 de octubre 2025, 20:09

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense, firmó este lunes 20 de octubre el contrato regulador de producción, suministro y distribución de agua regenerada con la Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Campo de Dalías - Sierra de Gádor.

Este acuerdo permitirá la utilización de agua regenerada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Roquetas de Mar, con certificación sanitaria clase AA, para el riego agrícola en más de 6.000 hectáreas gestionadas por la Comunidad de Regantes Sol y Arena, en el Poniente almeriense.

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Consorcio, Gabriel Amat, destacó la importancia del convenio para el futuro del municipio y de toda la comarca. «Este contrato es un paso decisivo en nuestra estrategia de sostenibilidad y eficiencia en el uso del agua. Gracias a esta colaboración, conseguimos que cada gota tenga una segunda vida útil y contribuya al desarrollo agrícola sin comprometer nuestros recursos naturales. Roquetas de Mar vuelve a situarse a la vanguardia de la gestión hídrica en España y en Europa».

El acuerdo, firmado en la Casa Consistorial, regula la producción y suministro de aguas regeneradas clase AA, cumpliendo los requisitos establecidos en el Real Decreto 1085/2024 sobre reutilización del agua, e incluye una adenda económica que garantiza la sostenibilidad de las instalaciones y el mantenimiento operativo de la planta.

Asimismo, Roquetas de Mar dio un paso trascendental a finales de junio de este año en materia de sostenibilidad y gestión eficiente del agua con la certificación sanitaria que convierte a su Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la primera instalación de Europa autorizada para suministrar agua regenerada clase AA, la más alta calificación, destinada al riego agrícola intensivo.

Certificación sanitaria

El informe, emitido por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, confirma que la instalación cumple con los estrictos requisitos del nuevo Real Decreto 1085/2024 sobre reutilización del agua y del Reglamento (UE) 2020/741, lo que supone un precedente a nivel continental. El agua regenerada producida por esta estación es apta también para usos urbanos, como el riego de parques y jardines o el baldeo de calles, así como para usos recreativos.

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Consorcio del Ciclo Integral de Aguas del Poniente, Gabriel Amat, destacó que «se trata de un importante paso que se ha hecho realidad gracias a la voluntad de la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Juanma Moreno dio una respuesta eficaz a un problema tan grave como la sequía con proyectos de envergadura como estas obras de mejora de los tratamientos terciarios que han contado con una inversión que roza los 6 millones de euros.

La infraestructura permite poner a disposición de los agricultores aguas regeneradas que garantizan el abastecimiento de nuestros cultivos, una actuación que demuestra el compromiso del gobierno andaluz con el sector agrícola». «Este logro demuestra que Roquetas no solo se sitúa a la cabeza en innovación tecnológica, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible».

Por otro lado, Gabriel Amat recibirá hoy en Madrid el premio 'Sustainability Action' en la categoría de Administraciones Públicas, otorgado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la puesta en marcha de la primera depuradora de Europa cuyo agua regenerada cuenta con certificación sanitaria clase AA para regadío. Este galardón reconoce el compromiso del municipio con la innovación ambiental, la economía circular y la gestión responsable de los recursos hídricos.