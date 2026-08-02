Roquetas finaliza los trabajos de mejora de acera en la calle Sierra de Guadarrama

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, culminó los trabajos de mejora y rebaje de acera en la calle Sierra ... de Guadarrama, una actuación que facilita el tránsito de personas con movilidad reducida y mejora el desplazamiento de todos los peatones.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, y la concejala delegada de El Parador, Susi Ibáñez, visitaron la zona para comprobar el resultado de esta actuación. «Seguimos trabajando para mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad vial de nuestros vecinos en todos los barrios del municipio», comentaron los concejales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Asimismo, estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento con un municipio más accesible, cómodo y seguro para todos.

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de mantenimientos y mejora en la calle Portomagno y en la Plaza Roma del municipio costero. Los trabajos se centran, en concreto, en la renovación del acerado en la calle Portomagno y en la Plaza Roma, además de la renovación del asfaltado en la calle Maximiliano y también en la calle Portomagno.

Asimismo, el Consistorio roquetero, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo trabajos de renovación del firme de zonas cercanas al Puerto de Roquetas, con trabajos de fresado, reajuste de tapas de registro y un nuevo asfaltado para devolver a la vía las condiciones más óptimas. Una actuación que mejora la seguridad, la comodidad al circular y el día a día de todos los vecinos, y para el que el Ayuntamiento da las gracias a los vecinos por la paciencia durante los trabajos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Protección del Medio Ambiente y Zonas Verdes, continúa desarrollando las actuaciones de adecuación paisajística y remodelación del Parque de Los Bajos, incluidas dentro del contrato administrativo de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado urbano.

La primera fase de los trabajos, correspondiente al entorno del skatepark, se encuentra finalizada y abierta al uso y disfrute de todos los ciudadanos desde el pasado mes de marzo. Entre las actuaciones realizadas destaca la reposición del arbolado perdido con el paso de los años. Algunas especies, como las Gleditsias y los Celtis, no se habían adaptado adecuadamente al entorno, por lo que están siendo sustituidas por especies más adecuadas como melias y delonix.