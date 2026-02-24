Roquetas finaliza los trabajos de asfaltado en las calles San Francisco y Pintor Rosales

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar finalizó en los últimos días los trabajos de asfaltado en la calle San Francisco y en el tramo de ... acceso a la calle Pintor Rosales. Además, ya se ultimaron los detalles con el pintado de la nueva señalización vial.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar apunta a que el principal objetivo con estas actuaciones es mantener las calles en las mejores condiciones, mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la máxima seguridad para todos los vecinos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, puso en marcha un refuerzo del dispositivo especial de control de mosquitos con el objetivo de intensificar las labores de prevención, vigilancia y tratamiento en todo el término municipal.

El edil de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que este dispositivo se mantiene operativo durante los 365 días del año aunque el temporal y las lluvias registradas recientemente impidieron realizar con normalidad algunas actuaciones programadas, lo que obligó a reforzar el plan de intervención para evitar la proliferación de mosquitos en zonas sensibles como ramblas y espacios con acumulación de agua.

Asimismo, Muyor subrayó que este refuerzo incluye un aumento de los medios técnicos y humanos con mochilas pulverizadoras, vehículos motorizados y drones para acceder a aquellos parajes naturales de especial dificultad de forma más extensa, así como la intensificación del diagnóstico y detección de focos larvarios, con actuaciones específicas en aquellos puntos donde se acumula agua y pueden desarrollarse las larvas.

A su vez, Mikel González, responsable de Innovación y Entomología de Athisa Medio Ambiente, explicó que el plan de choque se basa en una actuación integral que combina tratamientos larvicidas, tratamientos adulticidas selectivos y una vigilancia continua de los focos potenciales de cría.

El entomólogo detalló que el incremento de lluvias y temperaturas favorece la aparición de nuevos focos, por lo que «resulta fundamental actuar de manera preventiva antes de que el mosquito alcance su fase adulta».