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El entorno del Castillo de Santa Ana, la explanada del Faro y el Anfiteatro fueron ubicaciones del evento. IDEAL

Roquetas finaliza su programa de Ocio infantil con baile y una actuación musical

Pasacalles de princesas y talleres de figuras fueron algunas de las actividades que se han realizado durante estos días

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 6 de abril 2026, 15:48

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El entorno del Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar se llenó de diversión con el Parque de Ocio Infantil 'Little Park', una propuesta ... pensada para que los más pequeños disfrutasen al máximo durante esta Semana Santa.

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