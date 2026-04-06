Roquetas finaliza su programa de Ocio infantil con baile y una actuación musical

El entorno del Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar se llenó de diversión con el Parque de Ocio Infantil 'Little Park', una propuesta ... pensada para que los más pequeños disfrutasen al máximo durante esta Semana Santa.

Un evento que dio comienzo el pasado viernes 27 de marzo y que se alargó hasta el Domingo de Resurrección, este 5 de abril, con tres ubicaciones para la realización de las distintas actividades: el entorno del Castillo de Santa Ana, el Anfiteatro y la explanada del Faro de Roquetas de Mar.

Asimismo, la programación que puso en marcha el Parque de Ocio Infantil Little Park para esos días en el municipio de Roquetas de Mar fue la siguiente: el viernes 27 de marzo se inauguraron estas actividades con un precio popular de 1,50 euros desde las 17.00 horas de la tarde.

Pasacalles y baile

El sábado 28 de marzo se realizó un pasacalles de princesas y guerreras K-Pop desde las 19.00 horas de la tarde (en la explanada del Faro) y el domingo 29 de marzo hubo un pasacalles con personajes de televisión como Stich, Ángel, Pikachu, Sonic o La Bubu, entre otros que dio comienzo a partir de las 19.00 horas de la tarde, también en la explanada del Faro.

La semana se inició con la exhibición de baile de los grupos de la Academia Embrujo Andaluz el Lunes Santo a las 18.00 horas de la tarde, pero cambiando de ubicación, que en este caso sería en el Anfiteatro. Así, el Martes Santo se realizaba el taller de Semana Santa: globos de Pascua (explanada del Faro) a las 18.00 horas. Por su parte, el Miércoles Santo, la explanada del Faro albergó a partir de las 18.00 horas un nuevo taller de Semana Santa, en este caso estará enfocado a las figuras de escayola.

A su vez, el Jueves Santo, el Anfiteatro contará con dos actividades. La primera será una actuación de la Academia Rocío Moreno a las 11.30 horas, y el segundo evento será el de las guerreras K-Pop a las 18.00 horas. Asimismo, el Viernes Santo el Anfiteatro acogerá la 'little rave' con distintos personajes de televisión a partir de las 18.00 horas.

Últimas actividades

El Parque de Ocio Infantil Little Park cerró sus actividades en Roquetas con tres eventos para los últimos días de Semana Santa en el municipio. El Sábado Santo, 4 de abril, Roquetas acogió la actuación de los grupos de la Academia María Carricondo a las 11.30 horas, y la exhibición de baile de la mano de Sol de Almería a las 18.00 horas. Y este el Domingo de Resurrección, 5 de abril, el municipio acogió una actuación de la Academia Mónica Gallardo a las 17.30 horas.