Roquetas finaliza el Mercado Medieval con un «éxito» de participación El mercado abrió cada jornada de 19.00 horas a 01.00 horas y contó con una amplia oferta de puestos de artesanía y gastronomía

J. C. Roquetas de Mar Jueves, 21 de agosto 2025, 14:07

El Mercado Medieval reunió a miles de personas en el Castillo de Santa Ana durante el pasado fin de semana, en concreto del 14 al 17 de agosto, convirtiendo el entorno y alrededores en un escenario histórico lleno de artesanía, gastronomía, talleres y espectáculos.

El alcalde, Gabriel Amat, visitó la última jornada y destacó la importancia de este evento en la programación estival que se suma a una amplia agenda que incluye más de cien actividades de A Pie de Calle, los grandes conciertos de Playa Serena, la Burger Cup, las 100 Horas de Deporte o las rutas teatralizadas.

«El trabajo del equipo de Gobierno es dinamizar Roquetas de Mar a través de actividades culturales y deportivas, haciendo de nuestro municipio un referente nacional en cualquier época del año», señaló Amat.

Por su parte, el mercado abrió cada jornada de 19.00 horas a 01.00 horas y contó con una amplia oferta de puestos de artesanía y gastronomía, así como una intensa programación de animación y espectáculos. Los visitantes disfrutaron de pasacalles musicales y teatrales, actuaciones de circo y acrobacias, espectáculos de danza, representaciones de fuego y actividades infantiles, entre otras.