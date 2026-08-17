Roquetas finaliza el mercado medieval con espectáculos y música

Roquetas albergó un gran Mercado Medieval, que se celebró del 13 al 16 de agosto de 2026 en el Castillo de Santa Ana, convirtiendo este ... emblemático espacio en un gran escenario de ambientación medieval. Durante cuatro días, el público disfrutó de un completo programa de artesanía, gastronomía, espectáculos, pasacalles, música y danza, además de diferentes zonas de ocio y entretenimiento.

El mercado, que abrió sus puertas el jueves 13 de agosto, contó con inauguración oficial, acompañada de un desfile inaugural, animación con un pasacalles musical protagonizado por Treefolk y el espectáculo de danza del vientre de Julia Alyanna, concluyendo la primera jornada con el espectáculo de fuego 'La niña de fuego'.

El viernes 14 de agosto, la programación la conformó un pasacalles musical de Treefolk y Nazareth, Treefolk y Alyanna (espectáculo que combina música y danza), además del espectáculo de telas acrobáticas de Maite Aeterial. También, Julia Alyanna, con un espectáculo de danza del vientre, el espectáculo de fuego 'La niña de fuego', y Treefolk cerraron los eventos de la jornada del viernes.

La actividad siguió el sábado 15 de agosto con un pasacalles musical de Treefolk y Nazareth, Treefolk, el espectáculo de fuego 'La niña de fuego', y un último pasacalles musical de Treefolk finalizaron el sábado. El domingo 16 de agosto, vecinos y visitantes disfrutaron del último día del mercado y recorrer con tranquilidad todos sus espacios, puestos y propuestas de ocio. Además de las actuaciones programadas, durante todo el evento hubo una zona de zoco, una zona de atracciones y una zona de gastronomía, en un entorno medieval único.