Roquetas finaliza la instalación de zonas de sombra en playas municipales

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área Turismo y Playas, finalizó los trabajos de instalación de las zonas de sombra en distintas ... playas del municipio. El objetivo de esta actuación, enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad en Destino es la mejora integral de los espacios de baño para hacerlos más accesibles, inclusivos y sostenibles.

En las últimas semanas se completaron las actuaciones destinadas a reforzar la accesibilidad del litoral con la instalación de nuevas zonas de sombra en puntos estratégicos como La Ventilla, La Romanilla y Playa Serena, que se suman a las ya existentes en otros enclaves del municipio. Estos espacios cuentan con equipamientos adaptados que facilitan el uso y disfrute de las playas por parte de personas con movilidad reducida, incluyendo pasarelas accesibles, zonas de descanso y servicios adaptados.

Estas mejoras se complementan con otras actuaciones recientemente adjudicadas como la instalación de nuevas papeleras de reciclaje y más de un kilómetro de pasarelas sostenibles que también se están instalando durante estos días, lo que permitirá mejorar tanto la accesibilidad como la gestión de residuos en el litoral.

Asimismo, en las próximas semanas se llevará a cabo la renovación de los aseos accesibles ubicados en los paseos marítimos que, una actuación que contribuirá a mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos a vecinos y visitantes.

Todas estas intervenciones forman parte de las actuaciones previstas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos, y responden al compromiso municipal de consolidar a Roquetas de Mar como un destino turístico moderno, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

Suministro

A su vez, la Junta de Gobierno Local aprobó a mediados de marzo la adjudicación del contrato para el suministro de papeleras, puntos de reciclaje y pasarelas destinadas a las playas y paseos marítimos del municipio, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Este contrato contempla la adquisición e instalación de 103 nuevas papeleras y 1.050 metros de pasarelas, que permitirán reforzar la gestión de residuos y mejorar la accesibilidad en el litoral roquetero. La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, destacó que esta actuación supone un nuevo paso en la estrategia municipal para consolidar a Roquetas de Mar como destino turístico sostenible.

«Con esta actuación seguimos trabajando en la apuesta de en un modelo turístico más sostenible y respetuoso con nuestro entorno. Queremos que nuestras playas no solo sean atractivas y accesibles, sino también un ejemplo de gestión responsable de los residuos». Además, subrayó que el litoral de Roquetas de Mar es uno de los principales atractivos turísticos del municipio y que su cuidado es una prioridad para el Ayuntamiento.

«La instalación de nuevos puntos de reciclaje y pasarelas fabricadas con materiales reciclados refuerza nuestro compromiso con la economía circular y con la protección de nuestro entorno natural. Es una inversión que mejora la experiencia de quienes nos visitan y también la calidad de vida de nuestros vecinos».

En concreto, la actuación se enmarca dentro del eje de transición verde y sostenible, con el objetivo de implantar un sistema de economía circular en las playas que fomente la separación de residuos y refuerce la concienciación ambiental entre residentes y visitantes. Además, las nuevas pasarelas sustituirán a las actuales de madera por pasarelas fabricadas con plástico reciclado, una solución más duradera y respetuosa con el entorno litoral.