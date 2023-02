Roquetas estrena la nueva señalización turística del proyecto 'Orígenes'

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentó este miércoles la nueva señalización turística del proyecto 'Orígenes' puesto en marcha con una subvención de la Junta de Andalucía y con el que se pretende poner en valor los recursos culturales y patrimoniales de la ciudad con fines turísticos.

El alcalde, Gabriel Amat, acompañado por los concejales de Cultura y Turismo, Juan Carlos Muyor y Francisco Barrionuevo, recorrieron ayer las zonas en las que se han instalado estos elementos acompañados de algunos de los expertos que han colaborado en su definición y diseño.

Concretamente, se han instalado baldosas, señales verticales, pérgolas, bancos, jardineras y tótems verticales que incluyen en este último caso unos códigos QR que enlazan con una aplicación gratuita en la que se ofrece información relativa al punto señalizado.

Según destacó el alcalde en su recorrido, el objetivo es poner en valor los recursos del municipio para que visitantes y turistas puedan identificar los principales enclaves y puntos de interés de la ciudad. «Debemos seguir trabajando en la línea de consolidar el destino de Roquetas de Mar, y al mismo tiempo dar a conocer la historia del municipio y su origen», apuntó el alcalde, que recordó que también en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuyo proyecto ya ha sido presentado a la Junta de Andalucía, se ha previsto la ejecución de actuaciones en esta línea que «nos permitirán avanzar hacia un turismo de calidad, diversificado, sostenible y accesible».

Paneles biposte

Igualmente, también se han instalado paneles de interpretación de tipo biposte, donde se ofrece información sobre algunos recursos turístico-culturales destacados. El listado de señalización incluye elementos como el Castillo de Santa Ana, perfectamente integrado en la señalización de aproximación existente, o la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario que ocupa un lugar central en la trama urbana del núcleo de Roquetas.

En la lista también se incluyen lugares significativos como la Fuente de Aguadulce o la Cuesta de los Presos (Sendero de Las Antenas), para los que también se prevén acciones de aproximación en la nueva señalización monoposte y en las intervenciones de la señalización existente.

Además, otros recursos como los transformadores y motores de los sondeos del Instituto Nacional de Colonización (INC) en el Camino de los Motores o el sitio arqueológico de Turaniana, se interpretan en estas nuevas señales biposte, «pero no se señalizan en los conjuntos de aproximación por considerar que no tienen a día de hoy la madurez suficiente para promocionar la visita», se matizó desde el Consistorio con respecto a esta señalética.