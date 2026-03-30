Roquetas hace entrega de los premios de dos concursos de fotografía

Roquetas de Mar ha celebrado la entrega de diplomas de los concursos de fotogra-fía «Andalucía fuera de clichés» y «Jesús de Perceval», que alcanzan ... su XI y XXIV edición, respectivamente, consolidándose como dos citas destacadas dentro de la programación cultural del municipio.

Ambos certámenes reconocen la creatividad y la capacidad de ofrecer nuevas mi-radas sobre el entorno, apostando por una fotografía que trasciende lo convencio-nal. En el caso de «Andalucía fuera de clichés», el objetivo es mostrar la realidad andaluza desde perspectivas alejadas de los tópicos, mientras que el concurso «Je-sús de Perceval» ha centrado esta edición en la temática «Conectividad Global».

En el primero de los certámenes, los galardones han sido para Francisco Javier Domínguez, que obtuvo el primer premio, seguido de Helena Jusdado León y José Luis Vives Montero, segundo y tercer premio respectivamente, además del accésit concedido a Paullien Mulder.

Por su parte, en el concurso «Jesús de Perceval», el primer premio ha recaído en Óscar Helich Avilez Castro, mientras que María Piedad Gómez Hernández y José Antonio López Rico han obtenido el segundo y tercer premio.

Con esta entrega de reconocimientos, Roquetas de Mar reafirma su compromiso con la cultura y la creación artística, poniendo en valor la fotografía como herramienta de expresión y reflexión sobre la realidad contemporánea.