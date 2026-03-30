Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganadores de los concursos de fotografía de Roquetas. IDEAL

Roquetas hace entrega de los premios de dos concursos de fotografía

Con esta entrega de reconocimientos, el municipio reafirma su compromiso con la cultura y la creación artística

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:42

Comenta

Roquetas de Mar ha celebrado la entrega de diplomas de los concursos de fotogra-fía «Andalucía fuera de clichés» y «Jesús de Perceval», que alcanzan ... su XI y XXIV edición, respectivamente, consolidándose como dos citas destacadas dentro de la programación cultural del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un camión pierde el control, se salta la mediana y choca contra un turismo y un autobús en la A-92 en Láchar
  2. 2 Así serán las cinco nuevas aperturas de restaurantes que preparan las cadenas de Granada
  3. 3 Desprendimientos y caídas de árboles en Granada por el viento en el inicio de la Semana Santa
  4. 4 Caixabank envía un aviso urgente a los móviles de sus clientes por una nueva estafa
  5. 5 Los 20 nuevos radares fijos y los 13 de tramo que ha instalado la DGT
  6. 6 El Infoca duplica medios en Los Guájares: cuatro helicópteros y cuatro grupos de bomberos combaten el fuego
  7. 7 Los granadinos que revolucionan la construcción
  8. 8 Adiós a las míticas sillas plegables y las neveras portátiles en la Semana Santa de Granada
  9. 9 El enorme caserío de Granada que olía a marihuana porque unos okupas lo llenaron de droga
  10. 10 Estrellan un coche robado contra una tienda del Camino de Ronda para sustraer móviles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas hace entrega de los premios de dos concursos de fotografía

Roquetas hace entrega de los premios de dos concursos de fotografía