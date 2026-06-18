Roquetas entrega los premios del concurso 'Roquetas de Mar sin adicciones'

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró la entrega de premios del concurso de ilustración 'Roquetas de Mar Sin Adicciones', una iniciativa incluida en la ... programación del Programa Preventivo Comunitario 'Roquetas de Mar ante las Drogas' 2025-2026, desarrollado por los Servicios Sociales Comunitarios.

Esta actividad forma parte de las campañas de sensibilización y concienciación que se llevan a cabo desde el programa y tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables y prevenir las adicciones con y sin sustancia entre la población más joven.

Además, la iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo, y del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el próximo 26 de junio.

La concejala de Servicios Sociales, Loles Moreno, felicitó a los ganadores del concurso y agradeció la participación e implicación de todos los jóvenes y centros educativos que formaron parte de esta iniciativa, destacando la importancia de seguir promoviendo entre la juventud valores y estilos de vida saludables a través de acciones de prevención y sensibilización.

El concurso, dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años de distintos centros educativos del municipio en los que se desarrollaron acciones formativas de prevención durante el curso escolar, utilizó el arte como herramienta para transmitir mensajes de concienciación. Las ilustraciones, acompañadas de un eslogan sobre la prevención de las adicciones, fueron valoradas por un jurado atendiendo a criterios de originalidad y calidad técnica.

Las ganadoras de esta edición fueron: el primer premio ha sido para Valeria López Fernández, alumna del colegio Al-bayyana, que recibió un diploma y un proyector portátil. El segundo premio fue para Noemí Sánchez López, alumna del Colegio Al-bayyana, galardonada con un diploma y una cámara de fotos instantánea y, el tercer premio, fue para Onece Da Costa Ferreira, alumna del Colegio Al-bayyana, que recibió un diploma y unos auriculares inalámbricos bluetooth.