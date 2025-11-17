Roquetas entrega los premios del concurso de la Noche en Negro

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a la edil de Comercio, Alba Acedo, entregó hace unos días los premios del Concurso de ... Escaparates Noche en Negro 2025, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Roquetas en colaboración con la Cámara de Comercio.

Un total de 23 establecimientos del municipio participaron en esta edición, mostrando su creatividad e implicación con originales decoraciones temáticas que llenaron de ambiente y atractivo comercial las principales zonas de la ciudad.

Los premios de esta edición recayeron en I. Newton Centro de Formación y Clases de Apoyo, que obtuvo el primer premio dotado con 300 euros; Peluquería Mi Momento, reconocida con el segundo premio y 200 euros; y Che Tete Empanadas Argentinas, que recibió el tercer premio, valorado en 100 euros.

El alcalde destacó «el entusiasmo y compromiso del tejido comercial de Roquetas, que con su participación demuestra una vez más su implicación con la dinamización urbana y el impulso de la actividad económica local».

Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración de todos los participantes y la respuesta del público en una cita que consolida la Noche en Negro como una de las actividades más esperadas del calendario comercial y festivo del municipio.