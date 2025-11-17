Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrega de premios se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos. IDEAL

Roquetas entrega los premios del concurso de la Noche en Negro

Un total de 23 establecimientos del municipio participaron en esta edición, mostrando su creatividad e implicación con originales decoraciones temáticas

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:48

Comenta

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a la edil de Comercio, Alba Acedo, entregó hace unos días los premios del Concurso de ... Escaparates Noche en Negro 2025, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Roquetas en colaboración con la Cámara de Comercio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos
  4. 4 El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»
  5. 5 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  6. 6 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  7. 7 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  8. 8 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  9. 9

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas entrega los premios del concurso de la Noche en Negro

Roquetas entrega los premios del concurso de la Noche en Negro