Roquetas entrega los premios del Concurso de Cruces de Mayo

El salón de plenos acogió la entrega de premios del V Concurso de Cruces de Mayo 2026, una iniciativa organizada por la delegación de Mujer, ... Participación Ciudadana y Mayores con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, preservar las tradiciones populares y promover las relaciones intergeneracionales en el municipio.

En la modalidad de Asociaciones Municipales de Mayores, Centros de Día y Residencias para Personas Mayores, el primer premio, dotado con 450 euros, fue para la Asociación Cultural Tercera Edad Campillo del Moro. El segundo premio, de 300 euros, recayó en la Asociación de Hortichuelas El Parador, mientras que el tercer premio, dotado con 200 euros, fue para Residencia Roquehogar.

Por otro lado, en la modalidad de Cofradías y Asociaciones, el primer premio fue concedido a la Mayordomía Virgen de Lourdes; el segundo premio a la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima Virgen de las Angustias; y el tercer premio a la Asociación de Mujeres Sociocultural Dulcemar.