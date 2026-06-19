Roquetas entrega orlas y diplomas a alumnos que terminan sus estudios en la Escuela de Música de El Parador

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar acogió este jueves la ceremonia de graduación de alumnos de la promoción 2020- ... 2026. El acto estuvo presidido por Lourdes García Garzón, concejala delegada de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos.

Tras la actuación de la Big Band de la Escuela y de alumnos de cajón flamenco intervinieron los alumnos Óscar Garrido González y Ramón Jesús Fernández Lazo que hablaron de su experiencia como alumnos de la Escuela.

La directora de la Escuela, Belinda Sánchez-Capuchino subrayó que «es para mí un auténtico orgullo celebrar la graduación de una nueva promoción que culmina sus estudios en nuestra Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. Este logro es el fruto de vuestro esfuerzo, dedicación y perseverancia. Por eso, os doy mi más sincera enhorabuena, y os doy la bienvenida a este maravilloso mundo del arte y de la música, un camino que espero os acompañe siempre como una parte inseparable de vuestras vidas».

«Este es un curso muy especial para todos nosotros, ya que recientemente hemos conmemorado los primeros 25 años de historia de este centro; un cuarto de siglo acercando el arte a miles de personas. Ha sido un viaje inolvidable lleno de proyectos, colaboraciones, congresos y un sinfín de actividades. Esperamos que nuestra historia solo esté empezando y que todos vosotros nos sigáis acompañando en lo que está por venir, que os aseguro que será emocionante», dijo Sánchez-Capuchino.

También subrayó que «en los tiempos que corren, vale la pena recordar que la formación en nuestra Escuela es algo mucho más profundo que una simple actividad extraescolar para ocupar las tardes. La música requiere de nuestra atención, apreciación y predisposición para que pueda llegar a emocionarnos. Por ello, nuestro papel no solo se centra en formaros como músicos sino en transformaros en auténticos melómanos que disfruten y se conmuevan en cada ensayo o concierto».

Lourdes García Garzón, concejala delegada de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos dirigió unas palabras a profesores, alumnos, padres y familiares. «Os quiero dar la enhorabuena a todos los alumnos y alumnas y agradecer a los profesores su trabajo porque contamos con un gran equipo de profesionales en esta Escuela».

Con respecto al XXV Aniversario de la Escuela, Lourdes García subrayó que «nuestro alcalde Gabriel Amat hace 25 años hizo una gran apuesta por la educación y por la cultura en nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento quiero manifestar nuestro compromiso por la educación y por seguir apostando por esta Escuela».

Para proceder con la entrega de orlas y diplomas subieron al escenario David Torrecillas Román y Francisco Javier Calderón García, profesores de piano; Miguel Ángel García González y Rafael Arcos Nievas, profesores de guitarra; Juan David Lázaro Cara, guitarra flamenca, Juan Pablo Rodríguez Gómez, bajo eléctrico; Ginés Martínez Martínez, clarinete; Mercedes Sáez Berbel, flauta travesera; Ana Isabel Fernández Fernández, saxofón; Luis E. Ayala Valverde; bombardino; Antonio J. Valverde Valverde, Trompeta y lenguaje musical; María del Mar Ibáñez Valverde; viola y violín; Alejandro Torrente Toledano, violín; Jesús Marfil Rull, violonchelo; Juan Antonio Fernández Miras, cajón flamenco y Sebastián Pérez Alcaraz, lenguaje musical.

Recibieron sus orlas y diplomas los alumnos Marina Doncel Reina, Marina Herrerías Hernández, Daniel Jiménez López; María López Martín y Julia López Requena (piano); Daniel Montes Iborra, David Doncel Reina, Andrea Morales Sánchez y Helena Zamora Sánchez (guitarra); Ramón Jesús Fernández Lazo y Francisco Javier Ros Castellón (guitarra flamenca); Alonso García Amador (bajo eléctrico); Sara Andújar Segura e Isabel María Arcos Carmona (clarinete); José Gabriel Guillén Maldonado, Almudena Latorre Fernández, Natalia Ortega López y Lola Robledo López (flauta travesera).

También recibieron sus orlas y diplomas Noelia González Oliva y Pedro Segura Salvador (saxofón); Miguel del Pino Rubí (Bombardino); Josefina Sabio Acién (Trombón); Lucas Navarro González (Trompeta); José Gabriel Guilén Acien y Helena Pastor Ortega (Viola); María Dolores Fernández Rodríguez, Marina Gálvez Fernández, Cristina Jucsor Selariu y Óscar Garrido González (violín); Delia Carnicero Mateos, Cándido García Blánquez y Carmen Sánchez de Toca Borrego de Rueda (violonchelo); Blanca Abellanas Oar, Ángel Fernández Román, Mariluz Fernández, Luis García Martínez, José Francisco Guirado Hidalgo, Ana López Moya y Tomas Sánchez Fernández (cajón flamenco).

Antes de terminar el acto hubo una mención especial a los alumnos que han superado la prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio Profesional de Música de Almería, con excelentes calificaciones, ocupando los primeros puestos en sus respectivas especialidades. Estos alumnos son José Gabriel Guillén Acién (viola), Manuel García Gutiérrez (guitarra) y Marta Moreno Hidalgo (clarinete).