Roquetas encuentra un aliado en los drones para luchar contra mosquitos tras las fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, está llevando a cabo un refuerzo de los trabajos de control y ... tratamiento contra los mosquitos mediante el uso de drones, ante el incremento de la presencia de estos insectos como consecuencia de las intensas lluvias registradas recientemente.

Las precipitaciones registradas en las últimas semanas provocaron la aparición de nuevos encharcamientos y acumulaciones de agua en distintos puntos del término municipal, generando condiciones favorables para la reproducción de los mosquitos. Ante esta situación, el Consistorio intensificará las actuaciones preventivas y los tratamientos larvicidas, prestando especial atención a las zonas húmedas, ramblas, imbornales y espacios de difícil acceso donde puedan localizarse focos de proliferación.

Para ello, se reforzó el dispositivo habitual de control de plagas con la utilización de drones, una herramienta que permite realizar tratamientos en superficies de difícil acceso para los equipos terrestres y actuar de manera más precisa sobre los puntos donde se detecte la presencia de larvas.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que «desde el Ayuntamiento vamos a intensificar durante los próximos días los trabajos de control de mosquitos para dar respuesta al incremento de su presencia tras las intensas lluvias. Somos conscientes de las molestias que esta situación puede ocasionar a los vecinos y, por ello, vamos a reforzar los tratamientos con drones, que nos permiten llegar a zonas donde resulta más complicado intervenir con los medios convencionales».

Muyor señaló que «nuestro objetivo es actuar de manera preventiva, especialmente sobre los focos larvarios, para interrumpir el ciclo de reproducción de los mosquitos y reducir su proliferación. El uso de drones supone una herramienta muy eficaz para complementar los tratamientos que se realizan habitualmente en el municipio, ya que facilita una intervención más amplia y precisa en las zonas afectadas».

Vigilancia continua y refuerzo de los tratamientos

Estas actuaciones forman parte del dispositivo de vigilancia, prevención y control de mosquitos que el Ayuntamiento mantiene activo durante todo el año y que se intensifica en aquellos periodos en los que las condiciones meteorológicas favorecen la aparición de nuevos focos.

Los equipos especializados llevan a cabo labores de inspección y seguimiento de las zonas susceptibles de acumular agua, así como tratamientos específicos para controlar las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos.

El refuerzo mediante drones permitirá complementar los trabajos que se realizan con los medios terrestres y ampliar la capacidad de intervención en aquellos espacios donde las características del terreno dificultan el acceso.

En este sentido, el concejal subrayó que «la prevención y la vigilancia son fundamentales para mantener controlada la población de mosquitos. Por eso, no solo vamos a actuar en los puntos donde ya se ha detectado una mayor presencia, sino también en aquellas zonas donde las lluvias hayan podido generar nuevos focos de reproducción».

Asimismo, Muyor destacó que «desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para minimizar las molestias que ocasionan estos insectos, utilizando los medios técnicos disponibles y reforzando las actuaciones siempre que las circunstancias lo requieren».

Recomendaciones a los vecinos para prevenir la proliferación de mosquitos

Desde el área de Medio Ambiente se recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para complementar las actuaciones municipales, ya que muchos de los focos de reproducción pueden encontrarse en espacios privados, como patios, jardines, terrazas, piscinas o zonas comunes de comunidades de propietarios.

Por este motivo, el Ayuntamiento recomienda adoptar una serie de medidas sencillas que pueden contribuir de manera significativa a evitar la proliferación de mosquitos como evitar acumulaciones de agua estancada en macetas, platos de plantas, cubos, juguetes, recipientes, neumáticos u otros objetos situados en patios, terrazas y jardines.

También vaciar, limpiar y renovar periódicamente el agua de recipientes que puedan convertirse en lugares de reproducción de mosquitos. Es importante revisar estos espacios especialmente después de las lluvias.

Además, se pide mantener las piscinas en adecuadas condiciones de limpieza y tratamiento, prestando especial atención a aquellas que se encuentran fuera de uso, revisar canalones, desagües, sumideros y otros puntos de drenaje para evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones de agua, y mantener limpios y cuidados los jardines y zonas exteriores, retirando objetos y residuos que puedan retener agua.

Revisar depósitos, bidones y recipientes destinados al almacenamiento de agua, manteniéndolos correctamente tapados o protegidos con mallas adecuadas y prestar especial atención a las zonas comunes de las comunidades de propietarios, como jardines, patios interiores, fuentes ornamentales y piscinas, son otras recomendaciones,

Medidas de protección frente a las picaduras

Además de prevenir la aparición de nuevos focos, el Ayuntamiento aconseja a la población adoptar medidas de protección personal para reducir las molestias ocasionadas por las picaduras como instalar mosquiteras en ventanas y puertas para dificultar la entrada de mosquitos en las viviendas, utilizar repelentes de insectos autorizados, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante y teniendo especial precaución en su aplicación a menores, y usar ropa que cubra brazos y piernas, preferentemente de colores claros, cuando se permanezca en zonas con elevada presencia de mosquitos.

Además, evitar, en la medida de lo posible, la exposición en lugares con abundancia de mosquitos, especialmente durante las horas de mayor actividad de estos insectos, utilizar ventiladores en terrazas y espacios interiores, ya que las corrientes de aire pueden dificultar el vuelo de los mosquitos, y proteger especialmente a bebés y niños pequeños, utilizando mosquiteras adecuadas en carritos y cunas y productos repelentes apropiados para su edad.

Por último, Juan Carlos Muyor hizo un llamamiento a la implicación de los vecinos y recordó que «la lucha contra los mosquitos es una tarea en la que la colaboración ciudadana resulta esencial. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir reforzando los tratamientos en los espacios públicos, pero es muy importante que cada vecino revise también su vivienda, patio o jardín para evitar pequeñas acumulaciones de agua donde estos insectos puedan reproducirse».

«Con pequeños gestos de prevención en nuestros hogares y con el trabajo que desarrollamos desde los servicios municipales podemos contribuir a reducir la presencia de mosquitos y mejorar el bienestar de todos los vecinos de Roquetas de Mar», concluyó el concejal.

El Ayuntamiento recuerda, asimismo, la importancia de comunicar las incidencias relacionadas con una presencia elevada de mosquitos para facilitar la identificación de posibles focos y valorar las actuaciones necesarias.